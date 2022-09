WM-Teilnehmer 'Kkoray' komplettiert Kader bei FOKUS

Koray 'Kkoray' Kücükgünar wechselt vom VfL Bochum zum FOKUS Clan. Damit ist die Kaderplanung der Organisation für die kommende FIFA-23-Saison abgeschlossen.

Mit DFBe-Pokal-Sieger Mustafa 'xMusti19' Cankal und dem deutschen Meister Dylan 'DullenMike' Neuhausen hat FOKUS bereits zwei FIFAe-Finals Teilnehmer im Sommer als Neuzugänge angekündigt. "Deutschlands meistgefolgtes eSport und Gaming Team" komplettiert mit Kücükgünar den namhaften FIFA-Kader für die kommende Saison.

'Kkoray' schied bei der FIFAe Weltmeisterschaft nach der Gruppenphase aus. In der Hammergruppe C spielte er lange um das Weiterkommen mit, scheiterte aber am Schluss an der Tordifferenz. Nachdem sein Vertrag in "beidseitigem Einvernehmen" beim VfL Bochum nicht verlängert wurde, schließt er sich nun dem FOKUS Clan an.

'Kkoray' trifft auf Weltmeister und Szene-Größen

Im Vorfeld konnte die Organisation um Elias Nerlich bereits den Vertrag des Weltmeister-Duos von 2019 aus Mohammed 'MoAuba' Harkous und Coach Matthias 'STYLO' Hietsch verlängern. Letzterer hatte sich im Juni noch einmal als Spieler in das Grand Final der Virtual Bundesliga gekämpft, kam dort jedoch nicht über die Gruppenphase hinaus.

Auch eine der besten Spielerinnen in der FIFA-Szene konnte mit Fabienne 'FabienneXIII' Morlok für die kommende Saison gehalten werden. Sie gewann als erste Frau ein Spiel bei einem der großen Qualifier der FIFA Global Series.