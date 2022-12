WM-Rekordtorhüter: Lloris zieht mit Neuer gleich - und bald vorbei?

Das WM-Halbfinale Frankreich gegen Marokko hat schon vor Anpfiff eine Bestmarke parat. Diese wird der Rekordspieler von Les Bleus aufstellen.

Die WM in Katar 2022 ist für Frankreichs Keeper und Kapitän Hugo Lloris bereits eine der Meilensteine: Der Torwart von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur ist seit dem Achtelfinale gegen Polen (3:1) der Rekordspieler der Equipe Tricolore. Gegen Überraschungsteam Marokko wird der 35-Jährige bereits sein 144. Spiel für Frankreich bestreiten.

Doch damit nicht genug. Lloris wird am Mittwochabend ab 20 Uhr (LIVE! bei kicker) gegen die "Löwen vom Atlas" sein 19. WM-Spiel absolvieren. Somit holt der Mann aus Nizza die deutsche Nummer 1 Manuel Neuer, welcher ebenfalls bei dieser WM sein 19. Spiel bei einer Weltmeisterschaft machte, einholen.

Lloris winkt obendrein der alleinige Rekord. Schließlich wird Frankreich mindestens im Spiel um Platz drei am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker, dort würde Kroatien warten) noch am Ball sein. Das Ziel des Teams von Didier Deschamps ist aber die Titelverteidigung. In einem möglichen Finale gegen Argentinien (Sonntag ab 16 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Lloris recht sicher zum 20. Mal bei einer WM für Frankreich auf dem Spielfeld stehen.

Schon gegen Tunesien wurde Lloris geschont

Geht es für die Franzosen indes nur um die Bronze-Medaille, könnte wie beim 0:1 gegen Tunesien in der Gruppenphase Steve Mandanda das Tor des Siegers von 2018 hüten.