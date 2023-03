WM-Rekordmann Just Fontaine ist tot

Nicht nur der französische Fußball trauert um Just Fontaine. Der ehemalige Angreifer ist im Alter von 89 Jahren gestorben - sein WM-Rekord wird wohl noch lange Bestand haben.

Just Fontaine ist tot. Wie seine Familie am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, verstarb der in Marrakesch geborene Franzose im Alter von 89 Jahren. Der einstige Angreifer lief 21-mal für die Nationalmannschaft auf und erzielte satte 30 Tore - allein 13 davon in nur sechs Auftritten bei der WM 1958 in Schweden.

Das ist bis heute Rekord für ein einzelnes WM-Turnier. Allein im Spiel um Platz drei gegen Deutschland (6:3) traf Fontaine 1958 viermal und sicherte Frankreich erstmals eine WM-Medaille. Auch 65 Jahre später steht er trotz nur einer WM-Teilnahme noch auf dem vierten Platz der WM-Rekordtorschützen - nur drei Treffer hinter Spitzenreiter Miroslav Klose, der bei vier WM-Endrunden dabei war.

Auf Vereinsebene spielte Fontaine unter anderem für OGC Nizza (1953 bis 1956) und anschließend für Stade Reims (1956 bis 1962). Mit Nizza wurde er einmal (1956), mit Reims gleich dreimal französischer Meister (1958, 1960, 1962), dazu kommt jeweils ein Pokaltriumph (1954, 1958). 1959 erreichte er das Finale im Europapokal der Landesmeister, das Reims in Stuttgart mit 0:2 gegen Real Madrid verlor. Fontaine wurde Torschützenkönig jener Europapokal-Saison. Auch in Frankreichs höchster Spielklasse war er zweimal bester Torschütze. Mit knapp 29 Jahren musste er 1962 seine aktive Karriere verletzungsbedingt beenden.

Seine erste Trainerstation war Frankreichs Nationalmannschaft

1958 auf Händen getragen: Torschützenkönig Just Fontaine bei der WM in Schweden. IMAGO/TopFoto

Nach seiner aktiven Laufbahn wechselte er auf die Trainerbank und übernahm 1967 direkt die französische Nationalmannschaft, blieb aber nur für zwei Länderspiele, die er beide verlor. Danach stieg er unter anderem 1974 mit Paris St. Germain in die erste Liga auf und betreute auch die Nationalmannschaft Marokkos. 1981 hörte er auch als Trainer auf und arbeitete im Sportartikelbereich.

"Ein Denkmal des französischen Fußballs ist von uns gegangen", schrieb Fontaines Ex-Klub PSG am Mittwoch bei Twitter. "Es ist ein trauriger Tag für alle Anhänger von Paris."