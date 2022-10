WM-Qualifikation im Blick: Herbert nominiert drei EM-Helden

Im November kann sich die deutsche Auswahl vorzeitig für die WM qualifizieren. Bei den Partien gegen Finnland und Slowenien muss Nationaltrainer Herbert allerdings auf die Stars aus NBA und Euroleague verzichten - drei EM-Bronze-Gewinner sind aber dabei.

Die deutschen Basketballer müssen für die WM-Qualifikation wie erwartet auf ihre Stars aus der NBA und der Euroleague verzichten. Im Aufgebot für die Spiele gegen Finnland am 10. November und in Slowenien am 13. November finden sich deshalb nur drei Spieler, die bei der Heim-EM im September Bronze für Deutschland geholt haben. Dies geht aus dem Aufgebot des Deutschen Basketball Bundes (DBB) vom Mittwoch hervor. Namentlich sind Niels Giffey, Christian Sengfelder und Justus Hollatz mit dabei.

Herbert freut sich auf die Kulisse in Bamberg

Die in Nordamerika aktiven NBA-Profis um Dennis Schröder und Franz Wagner sind ebenso unpässlich wie die Bayern- und Alba-Profis, die in der Euroleague gefordert sind. Bundestrainer Gordon Herbert ist vor der Partie gegen Finnland (10. November, 19 Uhr) in Bamberg trotzdem zuversichtlich. "Es ist eine großartige Gelegenheit, so kurz nach der Eurobasket wieder in Deutschland zu spielen. Dazu noch in so einer tollen Basketballstadt und mit der Möglichkeit, sich für den World Cup zu qualifizieren", sagte Herbert.

Mit Jacob Patrick (MHP Riesen Ludwigsburg) steht ein möglicher Debütant im 13-Mann-starken Aufgebot, das nach der Partie in Bamberg drei Tage später in Koper gegen Slowenien antritt (13. November, 18 Uhr). Schon ein Sieg aus den letzten Spielen würde reichen, um das Ticket für die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen zu lösen. Aktuell führt die DBB-Auswahl die Quali-Gruppe F mit 15 Punkten vor den punktgleichen Finnen an, dahinter folgen Slowenien (13), Israel, Schweden (beide 11) und Estland (10). Vier der sechs Teams qualifizieren sich für die WM, die im kommenden Sommer stattfindet.

Der DBB-Kader im Überblick

Robin Christen, Karim Jallow (beide ratiopharm Ulm), Max DiLeo, Kenneth Ogbe (beide EWE Baskets Oldenburg), Bastian Doreth (medi Bayreuth), Niels Giffey (UCAM Murcia/Spanien), Justus Hollatz (CB Breogan/Spanien), David Krämer (BB Löwen Braunschweig), Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn), Dominic Lockhart (Chemnitz 99ers), Jacob Patrick (MHP Riesen Ludwigsburg), Gavin Schilling (Limoges CSP/Frankreich), Christian Sengfelder (Brose Bamberg)