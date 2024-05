WM-Playoffs: Slowenien gegen die Schweiz ohne Gašper Marguc

Die slowenische Handball-Nationalmannschaft muss in den WM-Playoffs gegen die Schweiz auf Rechtsaußen Gašper Marguc verzichten. Dafür hat Nationaltrainer Uros Zorman einen Rückraumspieler nachnominiert.

Rechtsaußen Gašper Marguc musste für die WM-Playoffs gegen die Schweiz aufgrund von Achillessehnenproblemen absagen, teilte der slowenische Verband auf seiner Homepage mit. Die zwangen ihn schon im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Aalborg (28:33-Niederlage Veszprems) zum Zuschauen.

Unterdessen hat Sloweniens Nationaltrainer Uros Zorman den Rückraumspieler Aleks Kavcic (RK Zagreb) nachnominiert. In Blaž Janc (FC Barcelona) und Domen Novak (HSG Wetzlar) stehen nach dem Ausfall von Marguc noch zwei Rechtsaußen im Kader.

Am Donnerstag (9. Mai) trifft die slowenische Nationalmannschaft im ersten von zwei Spielen um 18 Uhr in der Bonifika-Halle von Koper auf die Schweiz. Das Rückspiel findet am Sonntag (12. Mai) um 16 Uhr in Winterthur statt.

bec

Kader Slowenien