WM-Play-offs: CAS bestätigt Russland-Ausschluss

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat den Ausschluss Russland aus den WM-Play-offs bestätigt. Der Verband hatte gegen die FIFA-Entscheidung geklagt.

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte die FIFA Russland aus den WM-Play-offs ausgeschlossen. Der russische Verband hatte dagegen Einspruch beim CAS eingelegt. Doch der Sportgerichtshof wies diesen am Freitag ab. Der Ausschluss hat damit Bestand, Russland hat so gut wie keine Chancen mehr auf eine WM-Teilnahme in Katar Ende des Jahres - ein endgültiger Richter-Spruch wird allerdings erst in ein paar Wochen erwartet.

Die russische Auswahl hätte am 24. März gegen Polen antreten sollen. Der polnische Verband hatten allerdings schon frühzeitig als Reaktion auf die russische Invasion im Nachbarland angekündigt, keinesfalls gegen die Sbornaja spielen zu wollen. Kurz darauf folgte der offizielle Ausschluss durch die FIFA. Polen zieht stattdessen ohne Spiel in die zweite Play-off-Phase ein. Dort trifft das Team um Bayern-Stürmer Robert Lewandowski am 29. März auf den Sieger der Partie zwischen Schweden und Tschechien und spielt um das WM-Ticket.

Bereits am Dienstag hatte der CAS eine ähnliche Entscheidung getroffen und einen Eilantrag des russischen Verbands gegen den Ausschluss der Klubs aus allen UEFA-Wettbewerben bestätigt.