WM-Organisatoren berichten von drei Toten auf Baustellen

Nach einer Meldung des Organisationskomitees sind auf den Baustellen zur WM 2022 in Katar drei Menschen ums Leben gekommen. Zweifel an den Zahlen bestehen aber.

Bauarbeiten am Khalifa Stadium in Doha. imago images/Joerg Boethling

Damit wurden gut einen Monat vor dem Start des Turniers (20. November bis 18. Dezember) offizielle Zahlen über die Todesfälle auf den WM-Baustellen veröffentlicht. Wie die FIFA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, sollen bei Unfällen drei Menschen ums Leben gekommen sein.

Weitere 37 Todesfälle registriert

Weitere 37 Todesfälle seien zudem im Zusammenhang mit den WM-Baustellen registriert worden. Das Organisationskomitee stuft diese allerdings als "Non-Work-Related-Deaths" ein, da diese Arbeiter nicht während ihrer Tätigkeit auf den Baustellen gestorben seien, also nicht unmittelbar bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Gründe über die Todesursachen wurden nicht mitgeteilt.

Ob die nun genannten Zahlen die Realität vor Ort widerspiegeln, bleibt offen. Denn andere Organisationen und Institutionen vermuten weitaus höhere Todeszahlen. Bereits im Frühjahr 2021 hatte der britische "Guardian" darüber berichtet. Laut dem Artikel sollen seit der WM-Vergabe im Jahr 2010 6500 Menschen - meist Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten - bei Arbeiten auf Baustellen in Katar ums Leben gekommen seien.

Die Zahlen entnahm der "Guardian" offiziellen Regierungsquellen der Länder Bangladesch, Indien, Nepal, Pakistan und Sri Lanka, aus denen der Großteil der Arbeitsmigranten kommen soll. Die Regierung Katars kritisierte an dem Bericht, dass die Todesfälle nicht differenziert dargestellt worden seien. Auf "Guardian"-Anfrage teilte die Regierung Katars mit, dass die Mehrzahl der Todesfälle auf natürliche Ursachen zurückzuführen seien und die Sterberate in einem Bereich liege, der für die Größe und die demographische Zusammensetzung erwartbar gewesen sei.

Forderung nach Entschädigungsfonds für Arbeiter und Arbeiterinnen auf WM-Baustellen

Allerdings haben auch Nicht-Regierungsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch in den letzten Jahren immer wieder auf Menschrechtsverletzungen sowie die unwürdige und lebensgefährliche Situation von Arbeitsmigranten und -migrantinnen in Katar hingewiesen - auch auf WM-Baustellen. "Beim Bau der wunderschönen Stadien in Katar und der Infrastruktur für die WM sind viele, viele Menschen ums Leben gekommen", hatte Wenzel Michalski, der Deutschland-Direktor von Human Rights Watch, erst letzte Woche in einem Interview mit der "Welt" gesagt. Amnesty International und Human Rights Watch sowie anderen NGOs hatten deshalb die Forderung aufgestellt, dass Katar und die FIFA einen Entschädigungsfonds für die auf WM-Baustellen eingesetzten Arbeiter und Arbeiterinnen einrichten soll.

Die Einrichtung eines solchen Fonds hat sich auch der DFB angeschlossen. Ende dieses Monats werden DFB-Präsident Bernd Neuendorf gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach Katar reisen: "Im Mittelpunkt der Reise stehen die Menschenrechtsfragen, die rund um das Turnier diskutiert werden, etwa der Schutz von queeren Menschen vor Diskriminierung und Verfolgung sowie die Verantwortung für Wanderarbeiter, die die WM-Stadien gebaut haben", hatte eine Sprecherin der Bundesinnenministerin mitgeteilt. Die internationale Kritik hat Katars Staatsoberhaupt Emir Tamim Bin Hamad Al Thani von sich gewiesen und von einer "beispiellosen Kampagne" gesprochen.