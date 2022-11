WM-OK-Chef schießt gegen Klinsmann

Jürgen Klinsmann muss wegen seiner Kommentare zum Spiel Iran-Wales bei der WM 2022 weiter Gegenwind ertragen. Nun wurde auch der WM-OK-Chef deutlich.

Erst am Montag hatte Jürgen Klinsmann in einem Statement auf Twitter noch einmal klargestellt, wie er seine umstrittenen Aussagen beim WM-Spiel zwischen Wales und dem Iran (0:2) gemeint habe. Doch damit ist das Thema offenbar noch nicht beendet.

Nach Irans Nationaltrainer Carlos Queiroz, der Klinsmanns Worte als "Schande für den Fußball" gegeißelt hatte und dessen Rücktritt aus der Technischen Studien-Gruppe der FIFA gefordert hatte, schoss nun auch Hassan Al-Thawadi gegen den Weltmeister von 1990.

"Elitär, orientalistisch und in gewisser Weise rassistisch"

"Ich möchte das Wort nicht benutzen, ich werde es nur einmal benutzen, weil ich dem Wort keine Macht geben will", so der Chef des WM-Organisationskomitees in einem Interview mit "Talksport", doch Klinsmanns Worte seien "sehr elitär, orientalistisch und in gewisser Weise rassistisch" gewesen. "Wollen Sie damit sagen, dass es missverstanden wurde? Er hat eine Kultur auf negative Weise dargestellt."

Klinsmann hatte in seiner Rolle als BBC-Experte am Rande der Partie am vergangenen Freitag angedeutet, dass unfaires Spiel und das permanente Bearbeiten des Schiedsrichter-Gespanns Teil der iranischen Kultur seien. "Das ist ihre Kultur, sie sorgen dafür, dass du deinen Fokus und deine Konzentration verlierst", hatte er unter anderem wörtlich erklärt.

"Meine Kommentare zum Spiel Wales gegen Iran waren allein auf den Fußball bezogen", hatte Klinsmann am Montag betont. "Leider wurde dies aus dem fußballerischen Kontext gerissen. Ich habe viele iranische Freunde und war immer voll des Lobes für die Menschen, ihre Kultur und ihre Geschichte."

Schon vorher hatte Klinsmann angekündigt, Queiroz telefonisch zu kontaktieren, um "die Dinge zu beruhigen". Er habe lediglich "das emotionale Verhalten" der iranischen Spieler auf dem Platz beschrieben, "das in gewisser Weise sogar bewundernswert ist".

