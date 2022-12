WM nach zwei Einsätzen beendet: Siebert leitet keine weiteren Spiele

Schiedsrichter Daniel Siebert kann sich bei der WM 2022 in Katar auf keine weiteren Einsätze in der K.-o.-Phase freuen. Nach zwei Gruppenspielen wird der 38-Jährige von der FIFA nun nicht weiter berücksichtigt.

In den kommenden Spielen der WM nicht mehr berücksichtigt: Schiedsrichter Daniel Siebert. IMAGO/Agencia MexSport

Zunächst hatte die "Bild" über das Ende von Sieberts WM-Einsatz berichtet. Der 38-jährige Unparteiische bestätigte dies nun auch in einem Gespräch mit dem kicker.

Nach einem abschließenden Event am Mittwochabend wird Siebert am Donnerstag die Heimreise antreten. Er ist damit einer von 16 WM-Schiedsrichtern, für die die WM in Katar beendet ist. Insgesamt hatte die FIFA 36 Referees für das Turnier nominiert.

Nach dem Achtelfinale stehen nun noch acht WM-Partien aus, so dass einige der Referees auch als Vierte Offizielle engesetzt werden dürften.

Siebert leitet eins der emotionalsten Gruppenspiele

Siebert hatte in der Gruppenphase der WM die Duelle zwischen Australien und Tunesien (1:0) sowie von Uruguay gegen Ghana (2:0) gepfiffen. Im Entscheidungsspiel der Gruppe H geriet der deutsche Schiedsrichter in den Fokus, nachdem er einen vermeintlichen Elfmeter für Uruguay nicht gab.

Die Südamerikaner schieden wegen eines fehlenden Tores aus - und machten dafür den Referee verantwortlich, der nach der Partie von einigen Spielern bestürmt, in einem Fall sogar handgreiflich angegangen wurde. Sieberts Entscheidung, das Duell Cavani-Seidu nicht mit Strafstoß zu ahnden, entsprach den FIFA-Richtlinien, folglich spielte das auch auch keine Rolle für sein WM-Aus.

Siebert selbst wertet seinen Turniereinsatz als Erfolg, zumal die Ansetzung für dieses anspruchsvolle und entscheidenden Gruppenspiel zwischen Ghana und Uruguay als Wertschätzung - einige der 36 Referees blieben ohne Spieleinsatz, während Siebert als einer der jüngsten Unparteiischen zwei Spiele pfeifen durfte und gute Perspektiven besitzt. Noch steht er aber hinter einigen erfahrenen internationalen Topkräften.