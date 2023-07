WM-Kandidatin Berger über ihren Krebs: "Jetzt lege ich das beiseite"

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger äußert sich in einem Interview über ihre Krebs-Erkrankungen. Nach ihrem erfolgreichen Comeback liegt der Fokus für die 32-Jährige komplett auf der anstehenden WM.

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger will sich vor der anstehenden Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ausschließlich auf das Sportliche konzentrieren. "Jetzt ist der volle Fokus auf der WM. Jetzt lege ich das beiseite, das hört sich schwerer an, als es ist. Aber über die Jahre ist es einfacher", erklärte die 32-Jährige, die bereits zweimal an Krebs erkrankte, in einem Interview mit "RTL". "Ich weiß, jetzt kann ich mich nicht mehr darum kümmern. Jetzt kümmere ich mich um das, was hier und jetzt ist."

Bei der Torhüterin des FC Chelsea und sechsmaligen Nationalspielerin hatten Mediziner bereits im Jahr 2017, als sie noch bei Birmingham City unter Vertrag stand, eine aggressive Form von Schilddrüsenkrebs festgestellt, die eine komplizierte, sechs Stunden andauernde Operation unumgänglich machte.

Erneuter Krebsverdacht während der EM 2022 - Radiojodtherapie notwendig

Nachdem die gebürtige Göppingerin in darauffolgenden Jahren krebsfrei geblieben war, erhärtete sich während der Europameisterschaft 2022 ein erneuter Krebsverdacht, mit dem die Torhüterin allerdings erst später an die Öffentlichkeit ging. Berger unterzog sich nach der Rückkehr der Krankheit schließlich einer Radiojodtherapie.

Ende September gab die 32-Jährige beim 2:0-Erfolg über Manchester City ihr Comeback bei den Blues, Ende Mai wurde sie für den vorläufigen WM-Kader von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominiert. Am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bestreiten die DFB-Frauen gegen Sambia das letzte offizielle Testspiel vor der WM. Anschließend verkündet Voss-Tecklenburg ihren endgültigen WM-Kader, als Nummer zwei hinter Merle Frohms stehen Bergers Chancen auf eine Teilnahme gut.

Berger: "Ich muss mir keine Sorgen machen für die nächsten drei, vier Monate"

Darauf liegt derzeit auch Bergers voller Fokus, die sich in einer guten Verfassung sieht: "Ansonsten wäre ich nicht hier. Körperlich spüre ich überhaupt nichts. Ich habe alle meine Untersuchungen vor dem Turnier abgeschlossen. Die Ergebnisse sind gut zurückgekommen. Ich muss mir keine Sorgen machen für die nächsten drei, vier Monate."

Der Krebs wird die Torhüterin weiter begleiten: "Es ist ein längerer Prozess über mehrere Jahre, in denen natürlich immer etwas passieren, aber es auch verheilen kann. Deshalb ist es noch nicht so ganz klar, ob alles in Ordnung ist oder nicht", erklärte Berger Anfang des Jahres gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.