WM in Katar: Chile legt Protest gegen WM-Qualifikation Ecuadors ein

Chile hat mit Platz sieben in der Südamerika-Qualifikation die WM in Katar klar verpasst. Dennoch hoffen die Chilenen nachträglich auf ein Ticket für die Endrunde.

Fünf Punkte fehlten Chile auf Rang fünf, den Peru ergatterte und so bei den Interkontinental-Play-offs gegen den Sieger aus Vereinigte Arabische Emirate gegen Australien noch um ein WM-Ticket spielen kann. Gar sechs Punkte sind es auf Ecuador, dass sich hinter Brasilien, Argentinien und Uruguay platziert hatte und in Katar dabei ist. Oder doch nicht?

Wie die FIFA dem SID bestätigte, hat Chile beim Weltverband Protest eingelegt, weil Ecuador in der Südamerika-Qualifikation mit Verteidiger Byron Castillo einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt haben soll - Castillo soll eigentlich Kolumbianer sein. Zuerst hatte die New York Times über den Fall berichtet.

So soll die mehrseitige Klageschrift Chiles an die FIFA, die der Times vorliegt, eine Geburtsurkunde Castillos enthalten, die belegen soll, dass der Abwehrspieler in Kolumbien geboren sei.

Chile erhofft sich nun, dass alle Spiele mit Castillos Beteiligung annulliert werden und damit in der Endabrechnung Platz vier verbunden mit einem Startplatz bei der WM stehen würde.