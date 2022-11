WM in Gefahr? Mané gegen Bremen früh ausgewechselt

Muss Sadio Mané um die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft bangen? Anderthalb Wochen vor Turnierstart wurde der 30-Jährige gegen Werder Bremen früh ausgewechselt.

Eine Viertelstunde war zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen gespielt, da setzte sich Mané auf den Hosenboden und zeigte Probleme am rechen Unterschenkel an. Der Senegalese hatte nach einem Zweikampf eine Blessur erlitten und musste behandelt werden. Es ging nicht mehr weiter, in der 20. Minute wurde Leroy Sané für den Neuzugang aus Liverpool eingewechselt.

Mané deutete bei seiner Auswechslung aufs Bein, sprach noch kurz mit dem Mannschaftsarzt des deutschen Rekordmeisters. Wie schwer die Blessur des Senegalesen ist, war nicht ersichtlich.

Senegal, für das Mané bereits in 93 Pflichtspielen auflief (34 Tore), spielt bei der am 20. November beginnenden WM in Katar in einer Gruppe mit dem Gastgeber, Ecuador und den Niederlanden. Die Niederländer sind am 21. November der erste Gegner für die Nationalmannschaft des Senegal.