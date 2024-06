WM in FC 24: Hartes Gruppen-Los für 'Jonny' - Vejrgang im Glück

Die Gruppen für die FC Pro World Championship in Berlin sind verkündet - vorbehaltlich der Play-In-Sieger. eChampions-League-Sieger Jonas Wirth hat gleich zwei große Herausforderungen zugelost bekommen.

Jonas Wirth darf mit Fug und Recht als einer der Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel in FC 24 gelten - hat er doch immerhin das nationale Double und die eChampions League gewonnen. Leicht macht EA SPORTS es dem neu von Paderborn zu Fnatic gewechselten eSportler aber nicht: 'Jonny' erwischte die wohl schwerste Gruppe überhaupt. Als Vorrundengegner stehen bereits sein virtueller Königsklassen-Vorgänger Emre Yilmaz und Ligue-1-Seriensieger Julien Perbal fest.

Besonders Ersterer dürfte eine große Aufgabe darstellen: Der Niederländer Yilmaz ist Vizemeister der eDivisie und gewann zuletzt die DreamHack in Dallas. Ergänzt wird Gruppe H wie alle anderen Gruppen noch durch einen Qualifikanten der Play-Ins, die die Einzel-WM am 10. Juli einläuten. Wirth wird die FC Pro World Championship trotz seines neuen Arbeitgebers noch mal im SCP-Trikot bestreiten - eine kostenlose Rückleihe für die wenigen Tage macht es möglich.

Ebenfalls auf einen Niederländer von der PSV Eindhoven trifft Levy Finn Rieck von RBLZ Gaming. Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als den inoffiziellen Titelverteidiger: Manuel Bachoore hatte 2023 den FIFAe World Cup gewonnen und sich damit zum Weltmeister in FIFA 23 gekrönt. Darüber hinaus bekommt es 'levyfinn' in Gruppe G mit dem polnischen Meister Adam 'Neerven' Marczak sowie einem weiteren Play-In-Qualifikanten zu tun.

Vejrgang geht als Favorit in Gruppe A

RBLZ-Teamkollege Anders Vejrgang wurde eine verhältnismäßig leichte Vorrunde zugelost: Der Däne wird sich mit eLa-Liga-Finalist Ignacio Abella und dem eLibertadores-Zweiten Guilherme Barros messen. Als Vizesieger der FC Pro Open und DFB-ePokal-Gewinner gilt der 18-Jährige als Favorit. Hochkarätig besetzt ist außer der 'Jonny'-Gruppe auch Gruppe E mit Levi de Weerd von Ajax Amsterdam, Matias Bonanno von Manchester City und dem Brasilianer Nathan Ribeiro.

Die Gruppenphase wird am 11. Juli genauso wie die gesamte WM in der Berliner Uber Eats Music Hall ausgespielt. Am 12. Juli folgt das Achtelfinale, in das die je zwei Gruppenbesten einziehen. Der Titel wird am 13. Juli vergeben. Die K.-o.-Runden der FC Pro World Championship finden vor Ort mit Zuschauern statt, die Tickets sind seit dem 17. Juni im Verkauf.

Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren zahlen für beide Tage im Kombi-Ticket 15 Euro, für Erwachsene sind es 25 Euro. Die Einzelpreise fallen addiert höher aus: Für Jugendliche kostet der Freitag allein 8 und der Samstag 10 Euro. Erwachsene werden am Freitag mit 10 und am Samstag mit 18 Euro zur Kasse gebeten.

So sehen die Gruppen für die FC Pro World Championship bislang aus. EA SPORTS

Alle WM-Gruppen im Überblick

Gruppe A

Anders Vejrgang

Ignacio Abella

Guilherme Barros

Play-In-Qualifikant

Gruppe B

Ezequiel Correa

Lucio Vecchione

Nicolas Villalba

Play-In-Qualifikant

Gruppe C

Paulo Chaves

Joao Vasconcelos

Francesco Allocca

Play-In-Qualifikant

Gruppe D

Mark Zakhary

John Mouneer

Andrea Montanini

Play-In-Qualifikant

Gruppe E

Levi de Weerd

Matias Bonanno

Nathan Ribeiro

Play-In-Qualifikant

Gruppe F

Donovan Hunt

Ahmad Mujahid

Max Koelemaij

Play-In-Qualifikant

Gruppe G

Levy Finn Rieck

Manuel Bachoore

Adam Marczak

Play-In-Qualifikant

Gruppe H

Jonas Wirth

Emre Yilmaz

Julien Perbal

Play-In-Qualifikant