WM in Essen: Heimspiel für die deutschen Kleinfeld-Fußballer

Vom 2. bis zum 11. Juni steigt die Weltmeisterschaft im Kleinfeld-Fußball in Essen. Gastgeber Deutschland hofft auf dem Weg ins Finale auf zahlreiche Unterstützung der heimischen Fans.

In Essen wird vom 2. bis 11. Juni 2023 der neue Kleinfeld-Weltmeister ausgespielt. Mitten im Herzen der Ruhrgebietsstadt kämpfen 44 Nationalmannschaften aus fünf Kontinenten in elf Gruppen um den Titel.

Die eigens errichtete Arena auf dem Kennedyplatz bietet bis zu 3000 Besuchern Platz, der Eintritt ist kostenlos. Auf dem Gelände gibt es ein Fan-Village mit zahlreichen Mitmach-Aktionen, Speisen und Getränken.

Den Auftakt bestreitet die deutsche Auswahl am Eröffnungstag um 21 Uhr gegen Zypern. Außerdem geht es in der Gruppe A gegen Chile und den Oman. Der Streaming-Sender DAZN überträgt die Spiele live.

Doch was genau ist Kleinfeldfußball? Gespielt wird in Sechserteams (fünf Feldspieler und ein Torwart) auf einem Kunstrasenplatz, der laut den Regularien der "International Socca Federation", dem Verband der Kleinfeldfußballer, eine maximale Größe von 60 mal 35 Metern haben darf. Der Platz in Essen wird allerdings sogar nur 46 mal 24 Meter messen. Eine Partie dauert zweimal 20 Minuten mit einer fünfminütigen Halbzeitpause, es gibt kein Abseits und es darf unbegrenzt gewechselt werden.

2018 gewann Deutschland den Titel

Die deutsche Auswahl um Bundestrainer Malte Froehlich, der im kicker-Interview über Titel-Träume, Favoriten und den Reiz des Sports spricht, hofft bei der Heim-WM auf große Unterstützung der eigenen Fans. Die Mannschaft habe durchaus Ambitionen, wie auch Marc Müller, Sportlicher Leiter des Deutschen Kleinfeld-Fußball-Verbandes, in einer Pressemitteilung bekräftigt.

2018 sicherte sich die Nationalmannschaft schon einmal den Weltmeistertitel. "Für die WM im eigenen Land wollen wir trotzdem noch mal eine Schippe drauflegen. Schließlich soll das heimische Publikum etwas geboten bekommen", kündigte Müller an. Im vergangenen Jahr scheiterten die Deutschen bei der WM in Budapest im Halbfinale an Weltmeister Brasilien und mussten sich am Ende mit Platz vier begnügen.