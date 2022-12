WM im kommenden Jahr: Was bei Voss-Tecklenburg schon jetzt für Skepsis sorgt

Nach dem verlorenen EM-Finale Ende Juli richtet sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft für das kommende Jahr aus. Bei der WM in Australien und Neuseeland will die DFB-Auswahl wieder um den Titel mitspielen. Dass Deutschland eines von 32 Teams sein wird, heißt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg allerdings nicht gut.

Spielt mit ihrer Mannschaft im kommenden Jahr die WM in Australien und Neuseeland: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. imago images

Die Europameisterschaft in England, die mitreißenden Auftritte der DFB-Auswahl, der Weg bis ins Finale, der Millionen Fans begeistert hat: Es war ein durchaus rauschhafter Sommer für den deutschen Frauenfußball.

Nun blickt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dem nächsten Großturnier entgegen - der WM 2023, die in Australien und Neuseeland ausgetragen wird. Für die 54-Jährige ist die Endrunde erneut eine große Chance für den Frauenfußball. "Es wird bei der WM an uns liegen, über gute Leistungen wieder eine Welle der Begeisterung loszutreten", sagt Voss-Tecklenburg bei einem Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Ich weiß nicht, ob alle schon das hohe sportliche Niveau halten können. Martina Voss-Tecklenburg

In der Gruppenphase, die die Bundestrainerin "herausfordernd" nennt, hat es Deutschland in Gruppe H mit Marokko, Kolumbien und Südkorea zu tun. Dass es überhaupt acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gibt, ist allerdings nicht nach dem Geschmack von Voss-Tecklenburg. "Der Favoritenkreis wird wohl größer", sagt die frühere Nationalspielerin, hält aber die Aufstockung von 24 auf 32 Teams für verfrüht.

DFB-Elf will "weiter um Titel mitspielen"

Sie wisse nicht, so Voss-Tecklenburg, "ob alle schon das hohe sportliche Niveau halten können". Eine Frage, die zu Recht auf Skepsis stößt, schließlich war bereits bei der WM 2019 ein deutliches Leistungsgefälle in der Vorrunde auszumachen. In fünf der sechs Gruppen blieb jeweils eine Mannschaft ohne jeden Punkt, Jamaika schied mit 1:12 Toren aus, Thailand gar mit 1:20.

Deutschland hingegen gewann alle drei Gruppenspiele, verabschiedete sich dann aber im Viertelfinale mit einem 1:2 gegen Schweden aus dem Turnier. Nun strebt die DFB-Auswahl wieder nach Höherem. "Wir wollen weiter um Titel mitspielen", betont Voss-Tecklenburg, "dafür haben wir die Basis geschaffen. Wir haben noch viele entwicklungsfähige Spielerinnen, das stimmt optimistisch."