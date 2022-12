WM-Held Asano: Gestern Kroatien, morgen KSC

Am Montag stand Takuma Asano noch mit dem japanischen Nationalteam im WM-Achtelfinale gegen Kroatien. Am Donnerstag war er schon wieder beim Training an der Castroper Straße dabei.

Bochums einziger WM-Teilnehmer legt nicht nur auf dem Platz ein flottes Tempo vor. Welch schneller Wechsel: Am Montag hatte Asano mit den "Samurai Blue" noch unglücklich im Elfmeterschießen gegen Kroatien verloren, am Samstag wird er mit seinen Bochumer Mannschafts-Kameraden zum Testspiel gegen den Karlsruher SC antreten.

Mit neuem Selbstvertrauen jedenfalls kreuzt der Flügelstürmer wieder in Bochum auf, nachdem er bei der WM eine Punktlandung hingelegt hat. Sein bisher letztes Bundesligaspiel, damals noch unter Thomas Reis, der anschließend gehen musste, hatte Asano am sechsten Spieltag beim 1:3 auf Schalke absolviert, als er sich in den Anfangs-Minuten einen Innenbandanriss zugezogen hatte.

Es drohte das WM-Aus, doch gerade noch rechtzeitig kam Asano wieder auf die Beine. Und hinterließ bei der WM mächtig Eindruck. Zunächst natürlich im Spiel gegen das deutsche Team, als der wendige Flügelflitzer aus spitzem Winkel gegen Manuel Neuer zum 2:1 getroffen hatte. Anschließend behielt er dann als Einziger noch die Nerven beim Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen Kroatien, als er als einziger Japaner traf.

"Germany Killer"

Mit seinem Tor also hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass die DFB-Elf vorzeitig den Heimflug antreten musste. Logisch, dass ihn die Bochumer Kollegen entsprechend empfingen - unter anderem mit der Bezeichnung "Germany Killer".

In Katar also drehte Asano groß auf, doch im Grunde genommen kennt ihn sein Vereinstrainer Thomas Letsch quasi nur aus dem Fernsehen und freut sich nun, Asano wieder fest beim VfL einplanen zu können. "Es ist abgemacht", so der VfL-Coach, "dass er am Samstag gegen Karlsruhe und am Mittwoch gegen Paderborn jeweils eine Halbzeit spielt. Danach kann er dann in Urlaub gehen und mal so richtig abschalten."

Dass Asano bei der WM so treffsicher auftrat, haben sie in Bochum auch leicht verwundert verfolgt. Denn in der Bundesliga verbreitet der 28-Jährige bisher nur selten Schrecken vor dem gegnerischen Tor: In sechs 61 Bundesliga-Einsätzen kommt Asano auf gerade mal vier Tore, eine etwas magere Quote für einen Offensivspieler.

Auch Stöger ist zurück

Asano also mischt wieder mit und ist für die beiden abschließenden Testspiele des Jahres 2022 fest eingeplant; auch Kevin Stöger steht wieder auf dem Trainingsplatz. Der Mittelfeldrenner, der eine ausgezeichnete Hinrunde absolvierte und als bester Sommer-Zugang zum unumstrittenen Regisseur wurde, hatte zuvor noch etwas länger pausieren dürfen als die Mannschaftskameraden; nun ist er wieder voll dabei.

Nicht mehr zum Einsatz kommen wird dagegen in diesem Jahr Cristian Gamboa. Der Rechtsverteidiger hat sich eine Zerrung der Bauchmuskulatur zugezogen und soll erst Anfang Januar wieder ins Training einsteigen.