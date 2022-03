WM-Gruppenauslosung 2022: Töpfe, Regeln, Besonderheiten

Die Auslosung der WM-Vorrundengruppen steht bevor. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann und wo findet die WM-Auslosung statt?

Die Vorrundengruppen der WM 2022 werden am 1. April im Doha Exhibition and Convention Center in Katars Hauptstadt ausgelost. Die Zeremonie soll um 17 Uhr deutscher Zeit starten. Tags zuvor findet dort auch der 72. FIFA-Kongress statt.

Warum sind bei der WM-Auslosung nicht alle Plätze besetzt?

Zum Zeitpunkt der Auslosung stehen erst 29 der 32 qualifizierten Teams fest. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der FIFA-Matchkalender angepasst werden, sodass die beiden interkontinentalen Play-offs zwischen den Vertretern Afrikas und Südamerikas sowie Nordamerika und Ozeanien erst im Juni stattfinden. Außerdem wird ein Vertreter Europas noch nicht feststehen, da das Spiel zwischen Schottland und der Ukraine aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine nicht wie geplant Ende März stattfinden kann. Das Play-off-Spiel zwischen dem Gewinner dieser Partie und dem Duell zwischen Wales und Österreich soll nach jetzigem Stand im Juni ausgetragen werden.

Alle auf einen Blick: Diese Teams sind schon für die WM qualifiziert

Wie viele Töpfe gibt es?

Wie bei den vergangenen Weltmeisterschaften gibt es vier Auslosungstöpfe mit jeweils acht Mannschaften.

Wer ist in Topf eins?

Als Gastgeber ist Katar bereits sicher in Topf eins gesetzt und wird Gruppenkopf der Gruppe A. Dazu kommen die sieben bestplatzierten Mannschaften der FIFA-Weltrangliste, die sich für das Turnier qualifiziert haben. Auch die weiteren Töpfe werden nach der Platzierung in der Weltrangliste besetzt. Die drei zum Auslosungszeitpunkt noch nicht qualifizierten Teams werden per Platzhalter in Topf vier untergebracht.

In welchen Auslosungstopf kommt Deutschland?

Die DFB-Auswahl liegt in der FIFA-Weltrangliste aktuell auf Platz elf. Da am 31. März, also am Tag vor der Auslosung, eine neue Weltrangliste erscheint und zwei der derzeit vor Deutschland liegenden Teams (Italien und Portugal) noch nicht qualifiziert sind, ist es zumindest theoretisch noch möglich, dass Deutschland ebenfalls als Gruppenkopf gesetzt wird. Realistischer erscheint aber ein Platz in Topf zwei.

In welcher Reihenfolge wird gezogen?

Die Auslosung erfolgt nach Töpfen. Zunächst werden also alle Gruppenköpfe gezogen. Wenn Topf eins leer ist, werden nacheinander alle Teams aus Topf zwei auf die Gruppen verteilt und so weiter.

Welche Regeln gibt es bei der WM-Auslosung?

Grundsätzlich dürfen nicht zwei Mannschaften aus der gleichen Konföderation in eine Gruppe gelost werden. So kann etwa Iran in der Vorrunde nicht auf Südkorea treffen. Die einzige Ausnahme stellt Europa dar: Aus der UEFA dürfen maximal zwei Mannschaften in eine Vorrundengruppe gelost werden. Somit werden fünf der acht Gruppen zwei europäische Teams enthalten.

Stehen nach der WM-Auslosung bereits die Spieltermine fest?

Nein. Anders als bei den vergangenen Turnieren werden mit der Auslosung nicht automatisch schon die Spieltermine und Stadien festgelegt. Da die Wege zwischen den Stadien in Katar kurz sind, will sich die FIFA die dadurch gewonnene Flexibilität bewahren und die Anstoßzeiten und Stadionbelegungen erst verkünden, wenn alle Mannschaften feststehen. Das soll unter anderem dazu führen, dass die Anstoßzeiten auf die TV-Zuschauer in den jeweiligen Heimatländern abgestimmt werden.

Wo wird die WM-Auslosung live übertragen?

Die FIFA bietet auf ihrer Website einen Livestream der Ziehung an. Außerdem überträgt "Magenta TV" die Auslosung. Der kicker ist per LIVE!-Ticker dabei.