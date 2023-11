WM-Finale gebucht: Deutschlands U-17-Helden in FC 24?

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft steht nach einem Krimi gegen Argentinien im WM-Finale. Sind die Top-Talente auch in EA SPORTS FC 24 zu spielen? Wer hat schon ein virtuelles Alter Ego?

Assan Ouedraogo zählt zu den wenigen U-17-Nationalspielern mit Spielfigur in FC 24. kicker eSport/EA SPORTS

In Führung gegangen, in Rückstand geraten, Moral gezeigt, den Last-Minute-Ausgleich gefangen - und im Elfmeterschießen doch noch triumphiert: Deutschlands U 17 steht nach einem echten Thriller gegen Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft. Einige Jugendliche machen gerade gewaltig von sich reden. Doch sind die WM-Helden auch virtuell schon zu spielen? Wer ist bereits in EA SPORTS FC 24 verfügbar? Und wer noch nicht?

Die Quote fällt ernüchternd aus: Nur vier der 21 Spieler aus dem deutschen WM-Kader haben Figuren in FC 24 erhalten. Ein eigens eingescanntes Gesicht hat gar keiner bekommen. Nur ein einziger ist schon seit dem Release der Fußball-Simulation enthalten: Assan Ouedraogo, der verletzt schon abgereist ist. Das Schalker Juwel hat zudem auch das stärkste virtuelle Alter Ego erhalten. Sein Overall-Rating beträgt 65 Punkte, im Karrieremodus kann er darüber hinaus bis auf 84 Zähler steigen.

Ouedraogo ist im Übrigen auch der einzige deutsche U-17-WM-Spieler, der bereits eine Karte in Ultimate Team (FUT) hat. Ein 63er-Rating ziert sein Bronze-Objekt, bestbewertetes Grundattribut ist das Dribbling (70).

Zwei Keeper und ein HSV-Talent

Das restliche FC-24-Trio des deutschen WM-Teams erreicht weder Gesamtbewertung noch Potenzial von Ouedraogo. Keeper Konstantin Heide, der der DFB-Mannschaft mit seinen beiden gehaltenen Elfmetern den Finaleinzug ermöglichte, besitzt 58 Punkte als Overall-Rating. Die ganz großen Sprünge macht der Nachwuchs-Schlussmann aus Unterhaching digital aber nicht mehr: Im Karrieremodus erreicht Heide maximal 70 Zähler.

Da erreicht Max Schmitt, der in Achtel- und Viertelfinale noch zwischen den Pfosten gestanden hatte, schon andere Sphären. Zwar startet der Torhüter aus der Bayern-Jugend mit nur 55 Punkten - kann diese aber bis auf 79 steigern. Abgerundet wird das FC-24-Quartett der deutschen U 17 durch Bilal Yalcinkaya vom Hamburger SV. Er war im Achtelfinale gegen die USA (3:2) zum goldenen Joker avanciert. Als Lohn durfte er gegen Argentinien starten.

Yalcinkaya hat eine anfängliche Gesamtbewertung von 57, im Karrieremodus können noch 20 Punkte hinzukommen. Sowohl das HSV-Talent als auch Schmitt und Heide sind nachträglich in FC 24 integriert worden. Zum Release im späten September waren sie noch nicht im Spiel. Apropos noch nicht im Spiel: Das ist der Status quo aller anderen deutschen U-17-WM-Spieler.

Das gilt für die Top-Torschützen Paris Brunner und Max Moerstedt (je vier Treffer) wie auch für Kapitän Noah Darvich oder Defensiv-Ass Finn Jeltsch. Anhand der obigen Beispiele dürfen sich Fans und Neu-Fans der U 17 allerdings Hoffnungen machen, dass bald weitere Juniorennationalspieler in FC 24 integriert werden. Die meisten von ihnen dürften allerspätestens mit FC 25 im kommenden Jahr auch virtuell aufzustellen sein.