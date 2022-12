WM-Finale erreicht höchste TV-Reichweite ohne deutsche Beteiligung

Am Sonntag endete die WM in Katar mit einem Sieg im Elfmeterschießen für Argentinien. Den Erfolg der Albiceleste haben in der ARD fast 14 Millionen Personen gesehen.

Eines der wohl spannenden Finals in der bisherigen Geschichte von Weltmeisterschaften endete am Sonntag mit 4:2 im Elfmeterschießen für Argentinien, der Spieler des Turniers Lionel Messi erfüllte sich endlich den von ihm lang ersehnten Traum und ragte den WM-Pokal in die Luft. Auch in Deutschland, gegen das "La Pulga" 2014 im Endspiel unterlag, wollten zahlreiche Fußball-Fans sich das Finale scheinbar nicht entgehen lassen.

Dies unterstreichen veröffentlichte Zahlen der ARD. 13,86 Millionen Menschen haben laut Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders den Schlagabtausch zwischen Argentinien und Frankreich gesehen. Somit avancierte das 4:2 i.E. in der Rangliste der Live-Übertragungen aus Katar zur am drittmeisten gesehenen Partie und erreichte die höchste Reichweite eines Spiels ohne deutsche Beteiligung.

Die am meisten angeschaute Begegnung aus deutscher Sicht bleibt also das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica (4:2). Nach Angaben des Ersten erreichte das Finale einen Marktanteil von 53,6 Prozent.

Interesse im Vergleich zur WM 2018 gering

Im Vergleich zu vorherigen Turnieren blieb das Interesse an der WM in Katar aber gering. Bei der WM 2018 in Russland hatte es 20 Übertragungen mit mehr als zehn Millionen TV-Zuschauern gegeben. Beim Turnier in Katar waren es lediglich vier.

Den 4:2-Finalsieg Frankreichs 2018 gegen Kroatien hatten vor vier Jahren 21,45 Millionen Menschen im ZDF gesehen.