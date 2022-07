Deutschlands Ausnahmeläuferin Konstanze Klosterhalfen verzichtet bei der Leichtathletik-WM in Eugene am Samstag auf einen Start über 10.000 Meter.

Die 25 Jahre alte Leverkusenerin will sich stattdessen auf die 5000 Meter am Mittwoch konzentrieren, wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag mitteilte. Klosterhalfen hatte vor drei Jahren in Doha WM-Bronze über diese Distanz gewonnen.

In der Vorbereitung auf die WM in den USA wurde sie von einer Corona-Erkrankung beeinträchtigt. Über 5000 Meter werden auch Alina Reh (Berlin) und Sara Benfares (Rehlingen) an den Start gehen.