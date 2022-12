WM-Bewerbung für 2029: "Eine Vision nach Gröden bekommen"

Die Südtiroler Ski-Region Gröden bewirbt sich um die Alpin-Weltmeisterschaften 2029 - es wäre die zweite Vergabe nach 1970.

"Wir möchten eine Vision, einen Traum nach Gröden bekommen", sagte der Präsident des Saslong Classic Clubs, Rainer Senoner, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Nach der Ausrichtung von mehr als 50 Weltcups sei er der Meinung, dass man dies zu einem Erfolg bringe, betonte der Bürgermeister von Wolkenstein, Roland Demetz. Der Super-G an diesem Freitag auf der Piste Saslong ist das 100. Weltcup-Rennen. Das 99. Rennen, eine Abfahrt, hatte am Donnerstag der Österreicher Vincent Kriechmayr gewonnen.

Für Gröden wäre es die zweite WM-Vergabe

Der Ausrichter wird im Rahmen des Kongresses des Welt-Skiverbandes Fis im Mai 2024 gewählt. Gröden würde im Fall der Wahl zum zweiten Mal nach 1970 alpine Ski-Weltmeisterschaften ausrichten.

Die kommenden Titelkämpfe finden vom 6. bis 19. Februar 2023 in Courchevel und Méribel (Frankreich) statt. Danach folgen Saalbach-Hinterglemm in Österreich (2025) sowie Crans-Montana (2027) in der Schweiz.