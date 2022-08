WM-Aus: Wamser muss wegen Gesichtsfraktur operiert werden

Die U-20-WM der Frauen ist für Carlotta Wamser vorzeitig beendet. Beim 3:0 über Neuseeland war die Offensivspielerin mit einer schweren Mittelgesichtsfraktur ausgewechselt worden.

Die Erleichterung über den sportlichen Erfolg war groß, als die deutschen U-20-Frauen ihr zweites WM-Gruppenspiel mit 3:0 gegen Neuseeland gewannen. Und doch brachte der Sieg einen Wermutstropfen mit sich: Carlotta Wamser, die im Sommer zu Eintracht Frankfurt gewechselt war, erlitt bereits früh in der Partie eine Verletzung der Augenhöhle und des Kiefers.

Die 18-Jährige zog sich die Verletzung bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Mitspielerin Madeleine Steck zu und wurde in der 9. Spielminute ausgewechselt. Noch in der Nacht auf Samstag musste die Offensivspielerin operiert werden. Wie der DFB am Montag bekanntgab, fällt Wamser für den weiteren Turnierverlauf aus.

Insbesondere im ersten Gruppenspiel, in dem die deutschen U-20-Frauen Kolumbien mit 0:1 unterlagen, war Wamser eine der Aktiven in der Offensive. Trainerin Kathrin Peter muss sich für das letzte Gruppenspiel gegen Mexiko (Dienstag, 1 Uhr) eine Alternative überlegen.