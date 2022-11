WM-Aus mit zwei Siegen? Die drei Szenarien für das DFB-Team

Schon am Sonntag droht Deutschland bei der WM 2022 das Aus. Selbst bei einem Sieg gegen Spanien hätte die Flick-Elf das Weiterkommen womöglich nicht in eigenen Händen. Ein paar Rechenspiele.

Am Abend des 13. November hatten sich die Nominierten in Frankfurt/Main erstmals versammelt, genau zwei Wochen später könnte die WM 2022 für die deutschen Nationalspieler schon wieder vorbei sein.

Durch die 1:2-Niederlage gegen Japan zum Auftakt hat sich die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick vor dem zweiten Spiel gegen Spanien am Sonntag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) in eine sehr heikle Ausgangssituation manövriert. Was passiert bei einem Sieg, einem Remis, einer Niederlage gegen die Iberer, die zum Auftakt Costa Rica mit 7:0 deklassierten? Die drei Szenarien in der Gruppe E im Überblick.

Deutschland verliert gegen Spanien

Bei einer zweiten Niederlage könnte das WM-Aus für Deutschland bereits beim Abpfiff im Al-Bayt Stadium am Sonntag besiegelt sein. Denn: Die Japaner spielen bereits um 11 Uhr gegen Costa Rica. Und holen sie dabei mindestens einen Punkt, wäre Deutschland bei einer Niederlage gegen Spanien definitiv schon raus.

Deutschland holt einen Punkt gegen Spanien

Auch bei einem Remis gegen Spanien wären die Aussichten aufs Achtelfinale für die DFB-Auswahl ziemlich miserabel - zumindest wenn Japan die Pflichtaufgabe gegen Costa Rica mit drei Punkten löst. Dann nämlich bräuchte Deutschland am letzten Gruppenspieltag nicht nur einen Sieg der Japaner gegen Spanien, sondern selbst auch einen Katersieg gegen Costa Rica, um vor Spanien noch weiterzukommen. In dieser Konstellation wäre "La Roja" durch den 7:0-Coup am ersten Spieltag in einer komfortablen Lage. Bei FIFA-Wettbewerben entscheidet bei Punktgleichheit schließlich die Tordifferenz, nicht der direkte Vergleich.

Nur wenn Japan gegen Costa Rica patzt, könnte Deutschland bei einem Remis gegen Spanien halbwegs optimistisch ins Duell mit Costa Rica gehen, das aber dann definitiv gewonnen werden müsste. Dieser Sieg würde allerdings auch dann nicht reichen, wenn Japan sowohl gegen Costa Rica als auch gegen Spanien Unentschieden spielt.

Fest steht aber: Holt die DFB-Elf gegen Spanien einen Punkt, ist die WM für sie am Sonntag noch nicht endgültig vorbei. Mindestens eine theoretische Chance aufs Achtelfinale bliebe dann noch.

Deutschland gewinnt gegen Spanien

Bei drei Punkten gegen Spanien hätte das Flick-Team nicht nur atmosphärisch, sondern auch tabellarisch eine echte Wende geschafft. Gelingt dann auch noch gegen Costa Rica der Pflichtsieg, stünde die Tür zum Achtelfinale weit offen. Aber: Sollte zuvor auch Japan gegen Costa Rica gewonnen haben, hätte Deutschland selbst dann das Weiterkommen nicht in der eigenen Hand.

Schlagen die Spanier nämlich in dieser Konstellation am letzten Spieltag Japan, hätten sie genau wie Japan und Deutschland sechs Punkte auf dem Konto (Costa Rica keinen), und es käme zum Dreiervergleich, in dem die Tordifferenz den Ausschlag geben würde. Spanien hätte dann durch das 7:0 gegen Costa Rica die wohl klar beste Ausgangslage, während Deutschland durch die Siege gegen Spanien und Costa Rica Japans Tordifferenz (die nach dem ersten Spieltag um zwei Tore besser ist als die deutsche) übertreffen müsste, was auch kein Selbstläufer wäre.

Das Fazit also: Unter normalen Umständen - nämlich wenn auch Japan Costa Rica bezwingt - hat Deutschland nur bei zwei Siegen noch realistische Chancen aufs WM-Achtelfinale, aber selbst dann keine Garantie. Bleibt die Frage, wie realistisch diese zwei Siege sind.