WM-Aus für Werner - "Herber Verlust" für Flick

Timo Werner verpasst die WM in Katar. Der Angreifer hat sich in der Champions League verletzt und wird bis Jahresende ausfallen.

Die deutsche Nationalmannschaft muss bei der WM in Katar auf ihren potenziellen Torjäger verzichten. Timo Werner verpasst das Turnier verletzungsbedingt.

Wie RB Leipzig am Donnerstagnachmittag mitteilte, hat sich der 26 Jahre alte Angreifer beim abschließenden Champions-League-Gruppenspiel gegen Schachtar Donezk in Warschau am Mittwochabend (4:0) einen Riss der Syndesmose im linken Sprunggelenk zugezogen und wird für den Rest des Kalenderjahres ausfallen.

Rose hatte am Mittwoch noch auf "nichts Wildes" gehofft

"Über die weitere Behandlungsmethode wird in den kommenden Tagen entschieden", erklärte der amtierende DFB-Pokal-Sieger, zu dem Werner im Sommer vom FC Chelsea zurückgekehrt war - auch um seine WM-Chancen zu verbessern.

In der laufenden Saison kommt er auf insgesamt neun Pflichtspieltore für RB: vier in der Bundesliga (neun Einsätze), zwei in der Champions League (sechs Spiele) und einen Dreierpack in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Teutonia Ottensen (8:0).

Für die Nationalelf lief Werner bislang 55-mal auf und erzielte dabei 24 Treffer. Er nahm an der WM 2018 und der 2021 ausgetragenen EM 2020 teil, blieb in jeweils drei Einsätzen aber torlos.

"Diese Nachricht ist ganz bitter", zitiert der DFB Bundestrainer Hansi Flick. "Für Timo persönlich tut es mir sehr leid, weil er die Weltmeisterschaft verpasst, die er unbedingt spielen wollte. Aber vor allem für die Mannschaft ist Timos Ausfall ein herber Verlust. Wir müssen auf einen ausgezeichneten Stürmer mit einer starken Torquote auch im Nationaltrikot und zudem auf einen echten Teamplayer verzichten. Wir wünschen Timo jetzt erst einmal alle, dass er schnell wieder fit wird."

Gegen Donezk hatte sich der gebürtige Stuttgarter in der Anfangsphase am Sprunggelenk verletzt und war bereits in der 19. Spielminute ausgewechselt worden. "Es scheint nichts Wildes zu sein", hatte sein Trainer Marco Rose danach noch berichtet. Am Donnerstag folgte stattdessen die niederschmetternde Diagnose.

Steigen Füllkrugs Chancen ?

Mit Konrad Laimer und Lukas Klostermann hatten in dieser Saison schon zwei andere Leipziger Profis Syndesmoseverletzungen erlitten und waren wochenlang ausgefallen. Klostermann darf aber hoffen, rechtzeitig fit zu werden und es noch in den 26-köpfigen WM-Kader zu schaffen, den Flick in einer Woche bekanntgeben wird.

Wie der Bundestrainer auf den Ausfall von Werner reagiert, den er - auch mangels Alternativen - seit seinem Amtsantritt zu seinem Torjäger aufzubauen versucht, bleibt abzuwarten. Für Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug dürften die Chancen auf ein WM-Ticket durch Werners Verletzung allerdings nicht gesunken sein.