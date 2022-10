WM-Aus für Neuhaus: "Mir war das schon länger klar"

Gladbachs Trainer Daniel Farke rechnet in diesem Jahr nicht mehr mit Florian Neuhaus. Damit steht auch das WM-Aus für den Mittelfeldspieler fest.

An den ersten sechs Bundesliga-Spieltagen war Florian Neuhaus in der Startaufstellung der Gladbacher gesetzt. Dann kam das Spiel in Freiburg und der 25-Jährige verletzte sich nach einem Zweikampf mit dem SC-Offensivspieler Daniel-Kofi Kyereh am Knie. Die Diagnose: Teilruptur des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie, die befürchtete Operation und der damit verbundene Ausfall von mindestens sechs Monaten musste allerdings nicht durchgeführt werden.

Doch auch ohne den Eingriff verlängert sich die Zwangspause, die Mitte September begann. "Ich hoffe, dass er schnell wieder dabei ist, aber wir müssen vorsichtig mit ihm sein", sagte Gladbachs Coach Daniel Farke vor dem Spiel am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt bei "Sky". "Ich rechne nicht mit ihm vor der WM-Pause", so der VfL-Coach weiter. Die WM-Pause beginnt nach dem 15. Spieltag - für die Fohlen konkret am 11. November mit Borussen-Duell zuhause gegen den BVB.

Neuhaus bespricht Situation mit Flick

Damit ist auch klar, dass der bisher zehnmalige deutsche Nationalspieler die WM in Katar verpassen wird. Neuhaus bestritt in diesem Jahr ein Länderspiel (eingewechselt beim 1:1 in den Niederlanden), bei den vier Nations-League-Partien im Juni stand er allerdings nicht im Kader von Hansi Flick.

Der Bundestrainer wird in Kürze seinen vorläufigen Kader für das WM-Turnier bekanntgeben, in diesem wird Neuhaus folglich fehlen. "Es gab Kontakt mit Flick", sagte Neuhaus am Samstagabend zu "Sky". "Wir haben die Situation besprochen", so Neuhaus, der sein WM-Aus damit öffentlich machte, "auch wenn es für mich schon länger feststand".

Er ist ein Schlüsselspieler für uns, der uns sehr viel gibt in der Mittelfeldzentrale. Daniel Farke

Auch für Gladbach ist die Lage ohne Neuhaus alles andere als erfreulich. "Er ist ein Schlüsselspieler für uns, der uns sehr viel gibt in der Mittelfeldzentrale", sagte Farke, der hofft, dass "er uns in der Rückrunde wieder zur Verfügung steht".

Die "echte" Rückrunde ist noch etwas weiter entfernt, der 18. Spieltag steigt erst am letzten Wochenende im Januar 2023. Vermutlich bezog sich Farke bei Neuhaus' möglichem Comeback eher auf den Wiederbeginn nach der WM-Pause - also auf den den 22. Januar mit dem Heimspiel gegen Leverkusen.

