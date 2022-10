WM-Aus droht: Ten Hag bestätigt lange Pause für Varane

Manchester United kann vor der WM nicht mehr auf Raphael Varane zurückgreifen. Bedeutet die Verletzung auch das WM-Aus?

Raphael Varane (li.) war bei seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Chelsea sichtlich am Boden zerstört. IMAGO/Shutterstock

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps muss weiter abwarten, ob ihm Raphael Varane bei der WM in Katar zur Verfügung steht. Falls ja, würde der 29 Jahre alte Innenverteidiger ohne Spielpraxis anreisen.

Am Mittwoch bestätigte Erik ten Hag, Varanes Trainer bei Manchester United, dass der 87-malige Nationalspieler vor dem Turnier nicht mehr einsatzfähig sein wird. "Er wird sicher bis zur WM ausfallen", so ten Hag am Tag vor dem Europa-League-Gruppenspiel gegen Sheriff Tiraspol (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker), dem noch fünf weitere Pflichtspiele vor der WM-Pause folgen.

Eine WM-Prognose wollte der Niederländer allerdings nicht abgeben. "Wir müssen abwarten und schauen, wie es sich entwickelt, wie die Reha läuft." Frankreich, das als Titelverteidiger nach Katar reist, trifft in der WM-Vorrunde in der Gruppe D auf Australien, Dänemark und Tunesien.

Neue Chance für Maguire?

Varane hatte sich am vergangenen Wochenende im Premier-League-Spiel beim FC Chelsea (1:1) bei einem Zweikampf mit Pierre-Emerick Aubameyang verletzt und war in der 60. Minute - sichtlich am Boden zerstört - ausgewechselt worden. Um welche Blessur es sich genau handelt, teilte ManUnited bislang nicht mit.

Zumindest darf der 1,91-Meter-Hüne, der unter ten Hag in der Regel gesetzt ist, offenbar weiter auf die WM hoffen - zunächst war das Aus befürchtet worden. Gegen Sheriff Tiraspol könnte nun Kapitän Harry Maguire eine Bewährungschance erhalten, der zuletzt mit Oberschenkelproblemen ausgefallen, zuvor aber ohnehin von ten Hag ins zweite Glied versetzt worden war.

United braucht in den abschließenden beiden Gruppenspielen insgesamt nur noch einen Punkt, um die K.-o.-Runde zu erreichen. Für den Gruppensieg, der zum direkten Sprung ins Achtelfinale berechtigen würde, müssen die Red Devils einen Drei-Punkte-Rückstand auf das bisher makellose Real Sociedad aufholen, das am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim noch punktlosen Schlusslicht Omonia Nikosia gastiert.