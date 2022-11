WM-Aus droht: Son muss operiert werden

Heung-Min Son droht die WM in Katar zu verpassen. Der Offensivspieler der Tottenham Hotspurs muss sich im Gesicht operieren lassen. Auch England bangt um einen Spieler.

WM-Traum geplatzt? Heung-Min Son muss in Marseille benommen vom Platz. Getty Images

Schon in 17 Tagen beginnt die WM, und obwohl sie für viele Fans gefühlt noch weit weg ist, spielt sie doch schon jetzt in fast jedem Pflichtspiel eine Nebenrolle. Sobald ein Spieler mit WM-Aussichten zu Boden geht, behandelt werden muss oder gar vom Platz humpelt, bangt eine ganze Nation, weil sofort das WM-Aus droht. Die Vorbereitungszeit auf das Turnier ist so kurz, dass schon eine kleine Oberschenkelverletzung den Traum vom Karriere-Highlight beenden kann.

Am Mittwoch etwa musste der FC Chelsea im sportlich bedeutungslosen Champions-League-Heimspiel gegen Dinamo Zagreb (2:1) Englands Linksverteidiger Ben Chilwell verletzungsbedingt auswechseln. Am Tag zuvor hatte es bei Tottenhams Auswärtsspiel in Marseille (2:1) Heung-Min Son erwischt. Die Folgen sind für beide gleich: Das WM-Aus droht.

Die Spurs bestätigen den Eingriff, aber noch keine Ausfallzeit

Während bei Chilwell, den es am Oberschenkel erwischte, erst noch weitere Untersuchungen anstehen, teilten die Spurs am Mittwochabend mit, dass sich Son einer Operation im Gesicht unterziehen müsse, "um eine Fraktur um sein linkes Auge zu stabilisieren". Die genaue Ausfallzeit ist noch ungewiss. Nach dem Eingriff werde der 30 Jahre alte Offensivspieler "mit unserem medizinischen Personal eine Rehabilitationsmaßnahme durchführen", heißt es weiter. "Wir werden die Fans zu gegebener Zeit weiter informieren."

Damit sind gerade weniger die Spurs- als vielmehr die Südkorea-Fans gemeint. Sie zittern um den Schlüsselspieler ihrer Mannschaft, der regelmäßig zum besten Fußballer Asiens gewählt wird, schon an zwei Weltmeisterschaften teilnahm (2014, 2018) und insgesamt bereits auf 107 Länderspiele kommt. Sein Ausfall wäre ein herber Verlust für die Südkoreaner, die in der WM-Gruppenphase auf Uruguay (24. November), Ghana (28. November) und Portugal (2. Dezember) treffen.

In Marseille war Chancel Mbemba im Luftduell ziemlich rücksichtslos in Son hineingesprungen, der in der 29. Spielminute unter Tränen ausgewechselt werden musste.