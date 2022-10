WM-Aus! Chelsea-Stammkraft Reece James fehlt wochenlang

Das Knie macht nicht mit: Chelsea-Profi Reece James muss wochenlang pausieren - und verpasst somit auch die Winter-Weltmeisterschaft in Katar.

Der in London geborene und schon seit 2006 für den FC Chelsea spielende Reece James macht gerade seit seiner Leihrückkehr von Wigan Athletic im Jahr 2019 gehörig auf sich aufmerksam.

89 Premier-League-Spiele oder auch 26 Champions-League-Partien sind es schon für den vornehmlich auf der rechten Außenbahn eingesetzten Dauerläufer, der in diesen beiden Wettbewerben auch schon zehn Tore vorzuweisen hat. Und ganz nebenbei natürlich auch längst englischer Nationalspieler ist.

Starke Spiele - nur eben nicht bei der WM

Doch den Dress der Three Lions wird sich James in nächster Zeit nicht überstreifen können - was ihm zugleich die zwischen dem 20. November und 18. Dezember 2022 stattfindende Winter-WM im Wüstenstaat Katar kostet. Der Grund: eine Verletzung im linken Knie. Diese Blessur hat sich das erst 22-jährige Kraftpaket beim 2:0 in der Champions League unter der Woche gegen Milan zugezogen, was sich durch die verfrühte Auswechslung in der 62. Minute für seinen Teamkollegen Cesar Azpilicueta bereits angedeutet hat.

Besonders bitter: Speziell bei den beiden jüngsten CL-Duellen mit dem italienischen Meister hat sich James in bestechender Verfassung präsentiert und gerade im Hinspiel seinen hier aufgestellten direkten Gegenspieler Fodé Ballo-Touré regelrecht aufs Abstellgleis gestellt.

Wie die Londoner inzwischen mitgeteilt haben, beläuft sich die Ausfallzeit nach der erlittenen Bänderverletzung im linken Knie auf mindestens acht Wochen - was sich eben mindestens auf Anfang oder Mitte Dezember beläuft und deswegen ihm die WM-Teilnahme kostet. Und Nationaltrainer Gareth Southgate diese Option.