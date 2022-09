WM-Aus: Bayerns Sarr steht OP bevor

Bouna Sarr spielt beim FC Bayern eine untergeordnete Rolle, anders in der Nationalmannschaft des Senegal, mit der er zur WM nach Katar reisen wollte. Daraus wird nun aber nichts. Der Abwehrmann muss sich einer OP unterziehen.

Wie die "L'Equipe" berichtet, soll der 30-jährige Sarr bereits an diesem Dienstag an der Patellasehne operiert werden und wird deshalb längere Zeit ausfallen. Sarr wird damit nicht nur den Bayern in diesem Herbst nicht zur Verfügung stehen, er fällt auch für die WM in Katar aus.

Der Senegalese hat schon länger mit Knieproblemen zu kämpfen und machte in der laufenden Saison noch keine einzige Minute beim FC Bayern, bei dem er seit 2020 unter Vertrag steht.

Das WM-Aus trifft den Abwehrmann hart, hatte er doch zuletzt im Kreise der Nationalelf große Erfolge gefeiert. So gewann der 13-malige Nationalspieler mit dem Senegal den Afrika Cup.