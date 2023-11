WM-Auftakt in Gefahr: Smits fällt vorerst aus

Wird Xenia Smits bis zum WM-Auftakt fit? Die Rückraumspielerin hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und steht vorerst nicht zur Verfügung.

Den deutschen Handballerinnen droht zum WM-Auftakt der Ausfall von Xenia Smits. Die Rückraumspielerin hat sich am vergangenen Freitag beim 33:30-Länderspielsieg gegen Schweden eine Oberschenkelprellung zugezogen und steht vorerst nicht zur Verfügung.

Ob die 29-Jährige bis zum ersten WM-Gruppenspiel der DHB-Auswahl gegen Japan am kommenden Donnerstag im dänischen Herning wieder fit wird, ist nach Angaben des Verbandes vom Sonntag offen.

Smits wird zwar bei der deutschen Mannschaft bleiben und am Mittwoch auch mit ins WM-Quartier nach Silkeborg reisen. Zur Sicherheit hat Bundestrainer Markus Gaugisch aber Mareike Thomaier vom Bundesligisten Bayer Leverkusen nachnominiert. Die 23-Jährige stieß am Samstagabend zur DHB-Auswahl, für die am Sonntag noch die WM-Generalprobe erneut gegen Schweden anstand.