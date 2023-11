WM 2026 im Reitsport: Die Wahl fällt auf Aachen

2026 werden die Weltmeisterschaften im Reitsport in Aachen ausgetragen. Damit blickt der Traditionsstandort zwei Jahrzehnte nach den Weltreiterspielen einem weiteren Höhepunkt entgegen.

Schauplatz der WM: 2026 wird die Weltmeisterschaft in Aachen ausgetragen. picture alliance / rscp-photo

Es war ein Gänsehautmoment für Veranstalter und Reitsport-Fans in Deutschland, als in Mexiko-Stadt der Gastgeber für die Weltmeisterschaften 2026 verkündet wurde: Das nahezu konkurrenzlose Aachen erhielt den Zuschlag.

"2026, die Weltmeisterschaften im Pferdesport in Aachen in sechs Disziplinen - wie cool ist das denn?", sagte Otto Becker, Bundestrainer im Springreiten. Erst zum zweiten Mal in ihrer langen Turniergeschichte vereint die traditionsreiche Aachener Soers die Titelkämpfe aller großen Reitsportdisziplinen - 20 Jahre nachdem dies die Weltreiterspiele 2006 schafften, als Reitikone Isabell Werth zweimal Gold holte.

Ich glaube, für die FEI ist es ein Glücksfall, dass Aachen das Ganze ausrichtet. Otto Becker

In den Disziplinen Springen, Dressur, Para-Dressur, Voltigieren und Fahren waren Verein und Verband als Anwärter bis zuletzt ohne Konkurrenz, dass sie den Zuschlag erhalten würden, galt ohnehin als Formsache. Im Werben um die Vielseitigkeit stachen die Veranstalter neben Boekelo (Niederlande) mit Burghley in Großbritannien einen weiteren Standort mit langer Tradition aus und holten auch diese in die Soers. "Ich glaube, für die FEI ist es ein Glücksfall, dass Aachen das Ganze ausrichtet" fand Becker.

Für die WM werden 75 Millionen Euro in die Hand genommen

Aachen plant groß. Ein Ausbau des Sportpark Soers, wo jährlich mit dem CHIO Aachen das größte Reitsportturnier der Welt stattfindet, ist schon länger geplant. Für die WM sollen 75 Millionen Euro investiert werden. Auch der Bund spielt dabei mit, vor der Bekanntgabe wurde bereits eine Förderung von 6 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt beschlossen.

Becker ist von der Entscheidung ergriffen: "Ich freue mich riesig. Aachen hat oft in den letzten Jahrzehnten bewiesen, dass sie solche Veranstaltungen stemmen können. Wir können uns in Deutschland auf ein besonderes Event freuen."