WM 2026: Gastgeber automatisch qualifiziert - Modus weiter unklar

Alles wie bisher für die Gastgeber der WM 2026. Wie im Falle von Katar im vergangenen Jahr oder der vorherigen WM-Gastgeberländer sind auch die Ausrichter der Endrunde 2026 - Kanada, Mexiko sowie die USA - automatisch für das Turnier qualifiziert. Das gab die FIFA heute im Rahmen einer Sitzung ihres Councils bekannt.

Die drei Startplätze der Gastgeber werden vom Kontingent der Teilnehmer aus dem CONCACAF-Verband abgezogen. Damit sind drei der sechs WM-Tickets aus dem Verband der nord- und mittelamerikanischen Länder sowie der Karibik bereits weg. Über die Playoffs könnten sich noch zwei weitere Nationen qualifizieren.

Weiter viele Fragen zur WM 2026

Zum genauen Ablauf der Qualifikation zur WM-Endrunde, an der erstmals 48 statt der bisherigen 32 Mannschaften teilnehmen, will die FIFA demnächst weitere Details preisgeben. Durch das aufgestockte Feld entsendet jeder Kontinentalverband mehr Teilnehmer nach Nord- und Mittelamerika. Darunter sind 16 europäische Nationalteams, mindestens acht aus Asien, neun aus Afrika, eines aus Ozeanien und mindestens sechs aus Südamerika. In den interkontinentalen Play-offs werden zwei weitere Teilnehmer ermittelt, dort nehmen Nationen aller Verbände mit Ausnahme des europäischen teil.

Ob die 48 Starter bei der Endrunde dann in 16 Dreiergruppen oder auch in zwölf Vierergruppen aufgeteilt werden, ist weiter unklar. Bei der FIFA waren beide Modelle in der vergangenen Zeit diskutiert worden.