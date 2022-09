WM 2023? Popp: "Stand jetzt auf meiner Agenda"

Vor dem Länderspiel der DFB-Frauen steht noch ein Bundesliga-Spieltag auf der Agenda, DFB-Kapitänin Alexandra Popp wirft den Blick aber noch weiter voraus. Auf die WM 2023.

Am Freitagabend (19.16 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet der VfL Wolfsburg am 3. Spieltag der Frauen-Bundesliga Bayer 04 Leverkusen. Das erste Topspiel der noch jungen Saison, beide Tams haben als einzige Klubs in der Liga beide Spiele gewonnen.

Das Spitzenspiel im Kopf, das Länderspiel im Blick, heißt es bei Alexandra Popp. Die wird, wie acht weitere Wölfinnen, am 7. Oktober wieder im DFB-Trikot auflaufen, wenn Deutschland im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden in der EM-Halbfinal-Neuauflage auf Frankreich trifft.

Ich hatte eher sogar das Gefühl, dass ich durch das Turnier und auch meine körperliche Fitness im Moment gefühlt im zweiten Frühling bin. Alexandra Popp

Popp ist schon heiß auf die Partie - und richtig heiß auf Fußball. "Sowohl beim VfL als auch mit der Nationalmannschaft macht es gerade extrem viel Spaß, auf dem Platz zu stehen", meinte die Stürmerin am Mittwoch. Der Grund: die EM, die die DFB-Frauen als Vizeeuropameisterinnen beendeten. "Ich hatte eher sogar das Gefühl, dass ich durch das Turnier und auch meine körperliche Fitness im Moment gefühlt im zweiten Frühling bin."

WM 2023? Das Bauchgefühl entscheidet

Ob der zweite Frühling bis zur WM im Sommer 2023 anhält, kann Popp aber nicht sagen. "Stand jetzt steht das auf meiner Agenda", sagte die DFB-Kapitänin mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). "Ich habe aber gesagt, dass das auch anders laufen kann. Ich bin extrem von den Gefühlen meines Bauches geleitet. Und deswegen kann's passieren, dass ich in einem halben Jahr sage: Das ist jetzt der Moment, wo ich aufhöre. Oder auch nicht."

"Natürlich wäre es sehr charmant gewesen, wenn man mit dem Europameisterschafts-Titel bei seiner ersten Europameisterschaft seine internationale Karriere beendet", erklärte Popp, die beim EM-Finale kurzfristig passen musste. "Das ist jetzt nicht passiert." 121 Länderspiele absolvierte die Angreiferin des VfL Wolfsburg für die DFB-Elf, 59 Tore erzielte sie und war 2016 Olympiasiegerin mit dem deutschen Team.