WM 2022 soll schon einen Tag früher beginnen

Die WM 2022 in Katar beginnt offenbar schon einen Tag früher als bisher geplant - und damit doch mit einem "richtigen" Eröffnungsspiel.

In etwas mehr als drei Monaten beginnt die WM 2022 - aber wann genau? IMAGO/ZUMA Wire

Bislang sollte das Turnier am 21. November starten, das offizielle "Eröffnungsspiel" an diesem Tag jedoch erst die dritte Begegnung sein: Um 11 Uhr MESZ sollten Senegal und die Niederlande aufeinandertreffen, um 14 Uhr MESZ England und Iran und erst um 17 Uhr Gastgeber Katar und Ecuador.

Doch nun berichten die Nachrichtenagentur AFP und "The Athletic" übereinstimmend, dass die WM bereits am Sonntag, 20. November, beginnen soll - mit einem echten Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador. Demnach haben FIFA und Katar einem entsprechenden Antrag des WM-Organisationskomitees zugestimmt.

Damit würde die Bundesliga exakt eine Woche vor WM-Beginn in ihre wochenlange Pause gehen. Der weitere WM-Turnierplan bliebe unberührt: Deutschland startet am 23. November (14 Uhr MESZ) gegen Japan, das Finale steigt am 18. Dezember und damit sechs Tage vor Heiligabend.