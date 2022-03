WM 2022 bei "MagentaTV" mit Ballack, Kerner und Fuss

"Magenta TV" zeigt alle 64 Spiele der WM 2022 in Katar live. Am Mittwoch gab der Sender erste Namen seines Turnierteams bekannt.

Demnach gehören Experte Michael Ballack, Moderater Johannes B. Kerner und Kommentator Wolff Fuss dazu. Das Trio war auch schon bei der EM im vergangenen Jahr für "MagentaTV" im Einsatz. Weitere Mitglieder will der Anbieter erst "zu einem späteren Zeitpunkt" nennen.

"MagentaTV" zeigt bei der im November beginnenden WM alle 64 Spiele live, wovon 48 zusätzlich in der ARD oder im ZDF zu sehen sind. Zu den 16 Exklusivspielen bei "MagentaTV" gehören zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz 3, sofern die deutsche Mannschaft daran nicht beteiligt ist.

"Nach der erfolgreichen Übertragung der EM im vergangenen Jahr werden wir auch die WM in bestmöglicher Qualität nach Deutschland bringen", so Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Telekom. "Mehr WM geht nicht."

Auch die Gruppenauslosung am 1. April (17 Uhr, LIVE!-Ticker bei kicker) ist bei "MagentaTV" zu sehen.