WM 1974: Ein zerstrittener Haufen schlägt die Totalfußballer

Deutschlands zweiter WM-Titel jährt sich zum 50. Mal. 1974 war der vielleicht emotionalste Turnierverlauf - bis in ein Finale, in dem Glück kaum eine Rolle spielte.

Die Heim-WM 1974 startete für Deutschland, wie später auch die Heim-WM 2006 starten würde. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger des FC Bayern, ein Rechtsfuß, schoss gegen den rot gekleideten Auftaktgegner vom amerikanischen Kontinent ein Fernschusstor, oben in den Giebel. Paul Breitner gegen Chile, Philipp Lahm gegen Costa Rica. Auf ein "Sommermärchen" deutete vor inzwischen 50 Jahren aber mal gar nichts hin.

Zwei Jahre zuvor, 1972, war die DFB-Auswahl erstmals Europameister geworden und hatte dabei, angeführt von Günter Netzer, fast die Sterne vom Himmel gespielt. Noch heute gilt diese Mannschaft vielen als beste, die der viermalige Weltmeister überhaupt je hervorgebracht hat. Doch 1974, darüber konnte weder der 1:0-Sieg zum Auftakt noch das folgende 3:0 über Australien hinwegtäuschen, war der deutsche Fußball pomadig geworden. Schrecklich pomadig.

Beckenbauer spuckt in Richtung der Zuschauer

Der Europameister erntete Pfiffe. Erst richteten sie sich vor allem gegen Spielmacher Wolfgang Overath, der die WM-Teilnahme wegen seiner zuvor "schrecklichen" Form eigentlich hatte absagen wollen. Doch Bundestrainer Helmut Schön bearbeitete den Kölner emsig, gab ihm die Einsatzgarantie vor Netzer. Dann pfiffen die Zuschauer sogar gegen Kapitän Franz Beckenbauer, der daraufhin in ihre Richtung ausspuckte. Ein Skandal.

Richtig mies wurde die Stimmung, die hinter den Kulissen vom erbitterten Feilschen der Spieler mit dem DFB um die WM-Prämie vergiftet wurde, aber erst, als Deutschland gegen Deutschland spielte. Im dritten Gruppenspiel gegen die DDR, das sportlich kaum noch Relevanz hatte, weil beide deutschen Staaten bereits qualifiziert waren, unterlag die stark favorisierte Bundesrepublik völlig uninspiriert dem "Klassenfeind". Bundestrainer Schön, ein gebürtiger Dresdener, war stinksauer.

Erst der absolute Stimmungstiefpunkt vermochte einen teilweise auch intern zerstrittenen Haufen zu einer Einheit werden lassen. Nach der Niederlage gegen die DDR setzten sich die Spieler in der Küche des Mannschaftsquartiers in der radikal abgeriegelten Sportschule Malente zusammen, sprachen sich zünftig aus, spülten den Frust auch herunter. Die "Nacht von Malente" war der Wendepunkt.

Abgeschirmt und eingezäunt in Malente: Franz Beckenbauer gibt Autogramme. imago/WEREK

Als sich die Prämienfrage schließlich geklärt hatte - der DFB ließ sich von 30.000 Mark pro Kopf auf 70.000 Mark hochhandeln -, sich mannschaftsintern alles an den Kopf geworfen worden war und Schön auch zwei, drei personelle Änderungen vornahm - Bernd Hölzenbein und Rainer Bonhof ersetzten dauerhaft Jupp Heynckes und Bernd Cullmann -, kam der Europameister ins Rollen.

In der Zwischenrunde wurden erst Jugoslawien (2:0) und Schweden (4:2) geschlagen, dann auch die starken Polen (1:0) - bei der "Wasserschlacht von Frankfurt" kam den Deutschen auf einem kaum bespielbaren Platz der Regen entgegen. Der Ausgang des Endspiels hatte dann allerdings wenig mit Glück zu tun.

Wieder schlägt Deutschland den Favoriten

Ausgerechnet gegen die niederländischen "Totalfußballer", deren überlegene Technik, Taktik und auch Athletik sie im Turnierverlauf zum Topfavoriten hatte werden lassen, musste sich die Bundesrepublik am 7. Juli 1974 beweisen. In der Zwischenrunde war der DFB der Elftal durch Gruppenplatz zwei hinter der DDR noch aus dem Weg gegangen. Im Finale waren Beckenbauer und Co. dann aber so gefestigt, dass sie auch vom Rückstand nach nicht einmal zwei Minuten, als noch kein Deutscher den Ball überhaupt nur berührt hatte, nicht aus der Ruhe zu bringen waren.

"Terrier" Berti Vogts deckte Schlüsselspieler Johan Cruyff anschließend fast zur Bedeutungslosigkeit, ohne ihn war Oranje fast planlos und nur noch halb so gut. Die Deutschen kombinierten zwar auch jetzt nicht wie 1972, aber sie verteidigten gut und schalteten schnell um, während Beckenbauers Pressingresistenz den Niederlanden eine weitere Stärke nahm. Vorne machten wieder Breitner und "Bomber" Gerd Müller die Tore.

Anders als 2006 endete die Heim-WM 1974 daher mit dem Titel. Wie 1954 durch ein Comeback über eine Mannschaft, die zuvor als nahezu unschlagbar bezeichnet worden war. Aber der zweite deutsche Staat hatte ja auch mitgeholfen.