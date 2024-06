Wittmann hat sich bewährt - doch vieles deutet auf einen externen Trainer hin

Das Vertrauen ist da, die Lizenz nicht: Wie geht es weiter für Sabrina Wittmann beim FC Ingolstadt?

Mit Sabrina Wittmann als Interimstrainerin hat der FC Ingolstadt einen starken Saisonendspurt (fünf Punkte in drei Ligaspielen) hingelegt und den ersten Toto-Pokal-Sieg der Vereinsgeschichte geholt. Dennoch gibt es vereinsintern Zweifel an einer dauerhaften Beförderung der 32-Jährigen, die selbst gerne weitermachen möchte.

Am Vertrauen der Verantwortlichen liegt dies freilich nicht. Die bisherige U-19-Trainerin ist im ganzen Verein beliebt und hat schon alle Altersklassen im Jugendbereich betreut. Im Saisonfinale bewies die erste Frau im deutschen Profi-Fußball, die eine Männermannschaft trainiert, zudem, dass sie mit ihrer taffen Art auch bei den Profis ankommt.

Muss Wittmann einen Schritt zurückgehen?

Gegen Wittmann sprechen allerdings die fehlende UEFA-Pro-Lizenz sowie die Angst, das Trainertalent ohne Not zu verheizen. Niemand weiß, wie schnell sich ihre frische Art bei dem nervenzehrenden Spagat zwischen Drittligasaison und Trainerlehrgang verbrauchen würde. Intern herrscht viel Druck, nachdem Boss Peter Jackwerth (66) kürzlich den Zweitliga-Aufstieg als Ziel ausgegeben hat.

Im Falle einer Weiterbeschäftigung Wittmanns, so viel steht fest, müsste Ingolstadt eine Geldstrafe zahlen. Das musste auch die SpVgg Unterhaching, als sie sich für Marc Unterberger (35) entschieden hatte. Pro Spiel mit einem Coach ohne den geforderten Nachweis wurden 3500 Euro fällig. Zuzüglich einer Einmalzahlung von 10.000 Euro.

Grlic arbeitet Bewerbungen ab

Am Geld würde es beim FCI sicher nicht scheitern, doch die Umstände deuten auf einen externen Trainer hin. Aktuell arbeitet Sportdirektor Ivo Grlic (48) einen großen Stapel an Bewerbungen ab. Ex-Nachwuchstrainer Tomislav Stipic (44) - nach einem einjährigen Engagement in Riga aktuell vereinslos - scheint nach kicker-Informationen kein heißer Kandidat zu sein.