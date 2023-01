Witterungsbedingter Ausfall: BVB II gegen Osnabrück abgesagt

Das für Samstag angesetzte Drittligaspiel zwischen der Zweitvertretung Borussia Dortmunds und dem VfL Osnabrück wurde abgesagt. Grund hierfür ist die Unbespielbarkeit des Ersatzplatzes.

Das gab der VfL Osnabrück am Donnerstagnachmittag bekannt. "Der Regen der vergangenen Wochen und der Frost der vergangenen Tage lassen eine reguläre Austragung des Spiels im Stadion am Zoo nicht zu", hieß es von den Niedersachsen nach einer Platzbegehung, bei der sich die Platzkommission ein Bild der Gegebenheiten vor Ort gemacht hatte.

"Vor Ort" heißt dabei in Wuppertal. Die zweite Mannschaft der Dortmunder hatte erneut in das Stadion am Zoo ausweichen müssen, da der Umbau der eigentliche Heimstätte, dem Stadion Rote Erde, sich verzögert. Eine Durchführung der Partie im Signal Iduna Park, wie sie gegen Wehen Wiesbaden geplant ist, ist nicht möglich, da die Bundesliga-Mannschaft der Schwarz-Gelben am Sonntag um 15.30 Uhr den FC Augsburg empfängt. Auch ein Nachholtermin steht noch nicht fest.