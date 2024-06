Witsel hängt bei Atletico ein Jahr dran

Bei Atletico Madrid wurde Axel Witsel zum höchst stabilen Innenverteidiger umfunktioniert. Nun wollen die Rojiblancos auch in der kommenden Saison nicht auf ihn verzichten: Mit dem 35 Jahre alten Belgier, der auch an der EM teilnimmt, haben sie den Vertrag bis Juni 2025 ausgedehnt. Vor zwei Jahren war Witsel von Borussia Dortmund nach Spanien gewechselt, in der vergangenen Saison kam kein Atletico-Feldspieler auf mehr Einsatzminuten als er.