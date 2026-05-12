Wissing über das Duell mit CR7 und Co.: "Individuell können wir uns mit dieser Qualität nicht messen"

Benjamin Wissing steht mit Gamba Osaka im Finale der AFC Champions League Two - und glaubt trotz der individuellen Übermacht des Gegners an die Chance seines Teams. Im Interview spricht der deutsche Trainer über mutigen Fußball, die Stärke des Kollektivs und die Entwicklung japanischer Spieler.

Als Co-Trainer an der Seite von Roger Schmidt war Jens Wissing unter anderen bei Benfica und PSV Eindhoven tätig. IMAGO/ZUMA Press

Jens Wissing ist erstmals Cheftrainer und liefert direkt ab. Seit Anfang 2026 coacht der 38-Jährige den japanischen Topklub Gamba Osaka. Die Chance erhielt er auch durch seinen langjährigen Mentor Roger Schmidt, unter dem er mehrere Jahre als Co-Trainer arbeitete. Schmidt ist mittlerweile als Global Sports Director in der J-League tätig.

Wissing überzeugt auf Anhieb: Er etablierte Osaka in der Spitzengruppe der Liga und führte das Team ins Finale der AFC Champions League Two. Dort trifft Gamba am 16. Mai auf Al-Nassr mit Stars wie Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman und Sadio Mané. Über Erwartungen, seine ersten Monate als Cheftrainer und seine Zukunft sprach Wissing mit dem kicker.

Herr Wissing, Ihr Team steht im Finale der AFC Champions League Two. Was bedeutet dieser Wettbewerb?

Ähnlich wie in Europa gibt es auch in Asien mehrere internationale Wettbewerbe: die AFC Champions League Elite, die AFC Champions League Two und einen dritten Wettbewerb. Die Champions League Two ist am ehesten mit der Europa League vergleichbar.

Das Finale findet in Riad im Stadion von Al-Nassr statt. Das Team ist gespickt mit Weltstars. Hat Gamba Osaka überhaupt eine Chance?

Individuell können wir uns mit dieser Qualität nicht messen. Entscheidend ist, dass wir als Team auftreten, unsere Stärken konsequent auf den Platz bringen und physisch dagegenhalten. Wenn uns das gelingt, werden wir unsere Möglichkeiten bekommen. Wir haben definitiv eine Chance.

Ich sehe uns weniger über Einzelspieler definiert.

Besteht die Gefahr, dass Ihr Team vor Respekt erstarrt?

Nein. Es geht darum, bei uns zu bleiben: kompakt, geschlossen und aktiv, mit und gegen den Ball, so wie wir es auch in der Liga zeigen. Wenn wir das umsetzen, können wir das Spiel gewinnen.

Werden Sie auch im Finale Ihren dominanten Ansatz durchziehen?

Grundsätzlich ja. Ich möchte, dass meine Mannschaft in allen Phasen aktiv und mutig ist. Unser Spiel ist nach vorne ausgerichtet, mit vertikalem Fußball und aggressivem Verteidigen. Jeder Spieler hat klare Aufgaben in jedem Moment des Spiels.

Das Spiel fest im Blick: Jens Wissing picture alliance / Sipa USA

Wer sind die Schlüsselspieler in Ihrem Team?

Ich sehe uns weniger über Einzelspieler definiert. Unsere Stärke ist das Kollektiv. Mit Takashi Usami haben wir allerdings einen sehr erfahrenen Spieler, der aus der Gamba-Jugend kommt und auch in Europa gespielt hat, unter anderem beim FC Bayern. Seine Qualität und Erfahrung helfen uns besonders in großen Spielen.

Wie läuft die Kommunikation im Alltag?

Überwiegend auf Englisch, unterstützt durch einen Übersetzer. Usami versteht auch Deutsch und kann teilweise auf Deutsch antworten.

Hat Sie Ihre Zeit im Red-Bull-Kosmos geprägt?

Ich war nur einige Monate in Salzburg tätig, daher ist meine Entwicklung breiter aufgestellt und reicht weiter zurück. Vor allem die Zusammenarbeit mit Roger Schmidt hat mich geprägt. Gemeinsam haben wir über Jahre unsere Spielidee entwickelt.

Die Spieler sind physisch stark, extrem laufintensiv, diszipliniert und taktisch gut ausgebildet.

Wie würden Sie Ihre Spielidee in wenigen Sätzen beschreiben?

Übergeordnet geht es darum, gemeinsam anzugreifen und gemeinsam zu verteidigen. Das bedeutet, auf dem Platz muss alles im richtigen Moment mit großer taktischer Geschlossenheit und der notwendigen Intensität passieren. Elemente wie dynamisches Positionsspiel, Vertikalität, Gegenpressing und kompaktes, ballorientiertes Verteidigen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Sie sagen, wir werden künftig mehr japanische Spieler in Europa sehen. Warum?

Die Qualität ist da. Die Spieler sind physisch stark, extrem laufintensiv, diszipliniert und taktisch gut ausgebildet. Dazu kommt eine enorme Lernbereitschaft. Der Trend ist bereits sichtbar und wird sich weiter verstärken.

Können Sie sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen?

Grundsätzlich ja. Wenn sich die richtige Möglichkeit ergibt, kann ich mir sehr gut vorstellen, als Cheftrainer in Deutschland zu arbeiten.

Gab es bereits Anfragen aus Deutschland?

Ja, es gab konkrete Möglichkeiten in der 2. Liga, aber ich habe mich ganz bewusst für Gamba entschieden