Wissenswertes zu allen zwölf Gegnern: Daten und Fakten zu den deutschen CL-Duellen

Die Champions-League-Auslosung am Donnerstag brachte für die vier deutschen Vertreter das ein oder andere interessante Los. Daten und Fakten zu den Duellen.

Die Auslosung am Donnerstag brachte vor allem für Borussia Dortmund und Champions-League-Neuling Union Berlin schwere Gruppen. Leipzig bekommt es derweil mit dem Titelverteidiger zu tun. Interessante Fakten zu den Gruppenspielen ...

Bayern München: Premiere gegen Kopenhagen

Manchester United: Elf Partien gab es bislang im Europapokal, alle in der Champions League. Bayern gewann vier, bei fünf Unentschieden und zwei Niederlagen (darunter das legendäre 1:2 im Finale 1999). In den fünf Heimspielen gegen ManUnited ist Bayern noch ungeschlagen (3 S, 2 U). Im Old Trafford gab es bei fünf Spielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage.

FC Kopenhagen: Gegen den FC Kopenhagen spielte Bayern noch nie. In Bayerns Europapokalgeschichte kassierte man nur einmal sechs Gegentore in einer Partie, das war gegen einen Klub aus Kopenhagen: 1991/92 in der 2. Runde des UEFA-Pokals beim 2:6 gegen B 1903 Kopenhagen.

Galatasaray SK: Bislang traf man nur in der 1. Runde des Landesmeistercups 1972/73 aufeinander. Nach einem 1:1 in Istanbul dominierte Bayern im Rückspiel mit einem 6:0-Sieg.

Borussia Dortmund: Newcastle mag deutsche Klubs

Paris Saint-Germain: 2010/11 traf man sich in der Gruppenphase der Europa League. Beide Spiele endeten Unentschieden. 2019/20 kam es zum Duell im Achtelfinale der Champions League. Nach einem 2:1-Sieg im Heimspiel schied der BVB dennoch aus (0:2 im Rückspiel).

AC Mailand: Zuletzt traf man sich 2002/03 in der Zwischenrunde der Champions League. Kurioserweise verloren beide Teams ihr jeweiliges Heimspiel mit 0:1. Zuvor setzte sich der BVB 2001/02 im Halbfinale des UEFA-Cups gegen Milan durch. Im Viertelfinale des Landesmeister-Cups 1957/58 scheiterte der BVB an Milan.

Newcastle United: Das Duell gab es noch nie. Newcastle spielte bislang dreimal gegen deutsche Klubs im Europapokal und ist noch unbesiegt: 2002/03 in der 2. Gruppenphase der Champions League (3:1 auswärts, 3:1 daheim) gegen Leverkusen. Dazu 2006/07 in der Gruppenphase des UEFA-Cups 0:0 bei Eintracht Frankfurt.

RB Leipzig: Erneut das Duell mit City

Manchester City: Wie in den vergangenen beiden Saisons trifft Leipzig wieder auf City. 2021/22 traf man sich in der Gruppenphase. In Manchester verlor man 3:6, daheim gewann man 2:1. Manchester kam weiter. Leipzig stieg als Dritter in die Europa League ab. 2022/23 schied Leipzig nach einem 1:1 daheim noch aus. Es folgte eine krachende 0:7-Niederlage im Achtelfinal-Rückspiel.

Roter Stern Belgrad: Roter Stern spielte bislang nur einmal in der Champions League gegen einen deutschen Klub. 2019/20 unterlag man in der Gruppenphase Bayern München mit 0:3 (auswärts) und 0:6 (daheim). Danach gab es 2020/21 noch einmal in der Europa League in der Gruppenphase Duelle mit Hoffenheim. Auch dort gelang beim 0:2 auswärts und dem 0:0 daheim kein Treffer. Roter Stern ist also seit vier Europapokalspielen gegen deutsche Klubs ohne Tor.

Young Boys Bern: Beide treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Das letzte Aufeinandertreffen der Young Boys mit einem deutschen Teams war 2020/21 im Sechzehntelfinale der Europa League mit Bayer Leverkusen. Die Schweizer unter Gerardo Seoane siegten in beiden Spielen (4:3 daheim, 2:0 auswärts).

Union Berlin: Die Königlichen warten

SSC Neapel: Erstes Pflichtspiel-Duell beider Klubs. Napoli hat eine positive Europapokalbilanz gegen deutsche Klubs: Zehn Siegen stehen neun Niederlagen gegenüber (sieben Unentschieden). Die letzten drei Europapokalduelle gegen deutsche Klubs gewann Napoli alle: 2022/23 beide Partien im CL-Achtelfinale gegen Frankfurt (2:0 auswärts, 3:0 daheim) und davor 2017/18 das Rückspiel im Sechzehntelfinale der Europa League bei RB Leipzig mit 2:0.

Real Madrid: Erstes Pflichtspiel-Duell beider Klubs. Real spielte schon 74-mal gegen deutsche Klubs im Europapokal. Dabei gab es 36 Siege, 14 Unentschieden und 24 Niederlagen. Das letzte Spiel verloren die Königlichen (letzte Saison in der Gruppenphase mit 2:3 bei RB Leipzig), davor blieb man von April 2016 bis September 2022 in zwölf Europapokalspielen gegen deutsche Klubs ungeschlagen (8 Siege, 4 Unentschieden). Schon einmal spielte Real ein Pflichtspiel in Berlin: 1985/86 gab es im Olympiastadion das Rückspiel im Finale des UEFA-Pokals gegen den 1. FC Köln. Nach einem 5:1-Sieg im Hinspiel sicherte sich Real trotz der 0:2-Niederlage im Olympiastadion den Titel des UEFA-Cups (der FC durfte sein "Heimspiel" nicht im eigenen Stadion austragen).

Sporting Braga: Gegen Braga spielte Union in der Vorsaison in der Gruppenphase der Europa League. In Braga verlor man 0:1, daheim siegte Union 1:0. Die Eisernen kamen damals mit zwölf Punkten in der Gruppe als Zweiter weiter, Braga stieg mit 10 Punkten in die Conference League ab.