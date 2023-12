"Wissen, was dieses Spiel für eine Wichtigkeit hat": Austria in Klagenfurt unter Zugzwang

Das abschließende Duell gegen Austria Klagenfurt zum Jahresabschluss hat für die Wiener Austria eine große Bedeutung. Mit einem Sieg könnte man bis auf zwei Punkte an die Kärntner heranrücken und im Kampf um die Meistergruppe weiterhin den Anschluss halten. Bei einer Niederlage droht den Wienern allerdings eine wenig beschauliche Weihnachtszeit.

Mit fünf Pflichtsiegen Folge inklusive keinem erhaltenen Gegentreffer meldete sich die Wiener Austria nach einem sehr schwierigen Saisonstart im Oktober eindrucksvoll im Rennen um das obere Play-off zurück und war wieder auf Tuchfühlung zu den oberen sechs Plätzen. In den vergangenen drei Spielen gab es für die Violetten aus der Bundeshauptstadt aber keinen Sieg, neben den beiden torlosen Remis gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg und den LASK, schmerzte vor allem die bittere 0:1-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Wolfsberger AC. Daneben machten zudem Abgangsgerüchte um Coach Michael Wimmer die Runde, der mit einem Wechsel zum deutschen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in Verbindung gebracht wurde. Mit 20 Punkten fehlen den "Veilchen" aktuell vier Punkte auf Platz sechs, der ausgerechnet von Stadtrivale Rapid eingenommen wird. Umso wichtiger ist das abschließende Duell in diesem Sportjahr gegen Austria Klagenfurt, wo die Mannschaft ihre Torflaute beenden und für drei wichtige Punkte sorgen möchte.

"Wir erwarten ein Spiel, wo der Gegner natürlich weiß, wie die Tabellensituation ist. Sie haben jetzt fünf Punkte Vorsprung, ihre Devise wird sein, den Vorsprung mit in die Winterpause zu nehmen. Umgekehrt wollen wir natürlich dranbleiben", betont Wimmer im Vorfeld des Spiel, will die Begegnung gegen die Klagenfurter aber nicht als Endspiel im Rennen um das obere Play-off ansehen: "Ich sehe es nicht als Endspiel um die Meistergruppe, weil danach noch fünf Spiele bis zur Teilung anstehen. Aber wir wissen natürlich, was dieses letzte Spiel heuer für eine Wichtigkeit hat."

Das erste Ligaduell in der aktuellen Saison endete mit einem 2:2-Unentschieden, im ÖFB-Cup-Achtelfinale behielten die Wiener knapp mit 1:0 die Oberhand und warfen die Kärntner aus dem Pokalbewerb. Insgesamt verloren die "Veilchen" nur eines der bisherigen neun Bundesligaspiele gegen die Klagenfurter und sind in der Hauptstadt Kärntens bislang überhaupt noch nicht zu bezwingen gewesen. In vier Auswärtsspielen gab es einen Sieg und drei Remis.

Galvao kehrt zurück - Fitz wohl nicht dabei

Mit einem Dreier will man diese Serie weiter ausbauen und im Kampf um das obere Play-off für zusätzliche Spannung sorgen. Wimmer weiß, was es dazu brauchen wird: "Wir müssen von Anfang an unsere Energie auf den Platz bringen, brauchen Power und müssen gut anlaufen. Klagenfurt macht das vor allem in Ballbesitz echt gut, hat aber auch eine gute Kompaktheit ohne Ball und wir müssen die Situationen, in denen sie unsortiert sind, mit Tempo ausnutzen." Vor allem in der Offensive will man nach zuletzt drei Spielen ohne eigenen Treffer wieder anschreiben, denn nur 14 erzielte Tore nach 16 Spieltagen hatten die Wiener in der Bundesliga davor noch nicht. Andererseits kassierte man auch nur 14 Gegentore in diesem Zeitabschnitt. Nur in der Meistersaison 2012/13 hatte man mit elf Gegentreffern noch weniger bekommen.

"Wichtig ist es, dass wir an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, wenn ich an die Defensive denke. Hinten müssen wir wieder sehr stabil sein, das ist extrem wichtig. Und vorne gilt es, wenn wir uns die Chancen kreieren, einfach kaltschnäuziger zu sein und die Tore zu machen", betont Wimmer, der mit Lucas Galvao wieder auf seinen Abwehrchef zählen kann, der nach seiner Sperre wieder in die Mannschaft zurückkehrt. Ansonsten gibt es auf Seiten der Wiener allerdings noch ein paar Fragezeichen mit Blick auf Samstag: "Marvin Martins ist leicht angeschlagen, hat heute aber wie Alexander Schmidt wieder trainiert, da müssen wir noch abwarten. Dominik Fitz ist dafür leider seit Dienstag mit einer Rippenprellung raus, ich denke, dass es für Samstag nicht reichen wird."