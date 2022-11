"Wissen Sie, wann ich den Fernseher ausgemacht habe?"

Hermann Gerland erlebt in Katar mit 68 Jahren seine erste berufliche WM. Der Assistenztrainer der deutschen Nationalmannschaft freute sich vor dem Abflug über einen Satz von Hansi Flick besonders.

"Ich habe die Turniere alle gesehen", sagt Hermann Gerland über seine WM-Erfahrung. Doch so wie 2022 hat er noch keines erlebt: Mit 68 Jahren wurde der langjährige Co-Trainer des FC Bayern erstmals in einen WM-Kader berufen. Bundestrainer Hansi Flick wollte Gerland in Katar unbedingt dabei haben.

"Ich auf meine alten Tage bei einer WM ... Da bin ich schon stolz drauf", sagt Gerland im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". "Ich habe beim FC Bayern als kleiner Begleiter von großen Trainern viele Titel gewonnen, aber bei einem Turnier war ich noch nie. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was es mir bedeutet, bei einer WM dabei zu sein."

"Da wusste ich: Ich werde auch auf dem Trainingsplatz sein"

Offiziell ist Gerland bei der FIFA genau wie Marcus Sorg, Danny Röhl und Mads Buttgereit als "Assistenztrainer" der deutschen Nationalmannschaft gelistet. Doch wie hilft er Flick bei der WM genau? "Ich möchte meine Meinung und meine Erfahrung einbringen, unter anderem auch bei der Beobachtung möglicher Gegner", sagt Gerland. "Ich werde aber sicher auch nah bei den Spielern sein, der persönliche Kontakt ist das, was ich am Trainerberuf so schätze."

Und: "Ich habe mich gefreut, als Hansi in der Woche vor dem Abflug gesagt hat: 'Nimm mal deine Sportsachen mit!' Da wusste ich: Ich werde auch auf dem Trainingsplatz sein." Flick hatte im September über Gerlands Nominierung, die laut Gerland "erst vor kurzem" konkret geworden sei, gesagt: "Seine direkte Art wird uns im Turnier guttun."

Gerland über Flick: "Die Spieler rennen für ihn"

Den deutschen Nationalspielern will Gerland auch die nötige Mentalität vorleben. "Das soll jetzt nicht wie von gestern klingen, es ist ja wunderbar, dass heute vieles professioneller ist als früher. Trotzdem braucht man auch heute noch Widerstandsfähigkeit und Härte gegen sich selbst", sagt der Routinier, der seit September 2021 Co-Trainer der deutschen U-21-Nationalmannschaft ist. "Manche Spieler mochten mich nicht, als ich ihr Trainer war, ich habe eben immer mehr verlangt. Aber es ist die ewige Wahrheit: Du brauchst solche Spieler - Spieler, die sagen, Mist, ich habe den Ball verloren, aber ich renn diesem Ball jetzt hinterher, auch wenn die Muskeln wehtun."

Das lebe auch Flick so vor. "Das ist eine seiner Qualitäten", so Gerland: "Er war Spieler in der alten Zeit und ist Trainer in der neuen. Er hat beides. Hansi ist außergewöhnlich." Konkret: "Erstens das Fachliche. Die Trainingseinheiten, die Besprechungen, seine Sätze vor dem Spiel oder in der Halbzeit: alles top. Aber eben auch das Menschliche: Die Spieler rennen für ihn, weil er immer ein offenes Ohr für sie hat und sich für jeden Zeit nimmt."

"Wissen Sie, wann ich den Fernseher ausgemacht habe?", fragt Gerland dann und gibt gleich die Antwort: "Als er nach dieser überragenden Saison mit Bayern München (2019/20 mit Co-Trainer Gerland, Anm. d. Red.) nicht Welttrainer wurde, sondern Jürgen Klopp. Nichts gegen Klopp, der ist super, aber in dieser Saison hat Hansi alles gewonnen, alles!"