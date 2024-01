Wisla Plock verpflichtet Rückraumspieler von Pick Szeged

Zoltan Szita ist zurück bei Wisla Plock. Der polnische Spitzenklub hat den Rückraumspieler als Neuzugang vorgestellt.

Zoltan Szita kehrt nach Plock zurück SPR Wisla Plock via Orlen Superliga

Zoltan Szita hat einen Dreijahresvertrag unterzeichnet und wird Wisla Plock im linken Rückraum unterstützen. Nach seiner Ausbildung bei Telekom Veszprem sammelte der Shooter zunächst als Leihgabe zwei Jahre bei Balatonfüred Spielpraxis. 2019 wechselte er erstmals nach Plock, ehe er 2022 dann zu Pick Szeged ging.

"Die drei Jahre, die ich in Plock verbracht habe, waren eine besondere Zeit für mich, ich habe dort viel gelernt und tolle Momente mit dem Team erlebt. Orlen Wisla Plock hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, deshalb bin ich sehr froh, wieder hier zu sein", wird der Ungar in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Szita "die perfekte Ergänzung"

"Ich freue mich sehr, dass der bekannte Zoltan Szita nach zwei Jahren nach Plock zurückkehren wird. Ich kann mit Zuversicht sagen, dass ein so junger und vielversprechender Spieler die perfekte Ergänzung für unser Team sein wird und uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen", so Plock-Präsident Adam Wisniewski.

Seit 2019 nahm Szita mit Ungarn an drei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften teil. Auch aktuell gehört er zum Kader der Magyaren für die Handball-EM in Deutschland. In seinem Heimatland wurde er zweimal Jugendhandballer (2016, 2017) udn einmal Juniorenhandballer des Jahres (2019). Größte Erfolge sind der Gewinn der ungarischen Meisterschaft mit Veszprem 2017 und der Sieg im polnischen Pokal 2022.