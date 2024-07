Wisla Plock verleiht zwei Spieler

Wisla Plock feilt weiter am Kader für die neue Saison: Der polnische Double-Sieger verleiht nun gleich zwei Spieler.

Der polnische Junioren-Nationalspieler Jakub Wielgucki wird die nächsten zwei Jahre auf Leihbasis bei Slask Wroclaw spielen. Das gab sein Stammverein, Wisla Plock, auf der vereinseigenen Homepage bekannt.

Der 20-jährige Linksaußen wird mit seinem neuen Team unter Trainer Bartlomiej Koprowski in der höchsten polnischen Spielklasse, der Superliga, auflaufen, in die die Breslauer im April aufgestiegen sind. Dort soll Wielgucki Spielpraxis sammeln.

In Filip Michalowicz verleiht Plock einen weiteren jungen, polnischen Spieler. Der 21-jährige Rechtsaußen wird für ein Jahr an den Liga-Konkurrenten Energa MKS Kalisz abgegeben.

"Ich bin sicher, dass Filip in Kalisz die Möglichkeit haben wird, mehr Zeit zu spielen, was ihm helfen wird, immer besser zu werden. Ich glaube, dass Filip in dieser Saison ein noch höheres Niveau erreichen wird und als noch kompletterer Spieler nach Plock zurückkehren wird", lässt sich Wisla-Sportdirektor Adam Wisniewski zitieren.