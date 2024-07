Wisla Plock verleiht einen weiteren Spieler

Wisla Plock tüftelt weiter an dem Kader für die kommende Saison. Neben zahlreichen Neuzugängen und Abgängen verleiht der polnische Meister auch einige seiner Nachwuchsspieler - so auch bei einem jungen Spielmacher.

Filip Blaszczak wird in der kommenden Saison nicht bei Wisla Plock spielen. Der 21-Jährige wird nach Angaben des Vereins nach Tschechien zu HC Robe Zubrí für ein Jahr mit einer Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr verliehen. Das bestätigte der polnische Top-Klub auf seiner Webseite.

"Ich betrachte meine Leihe an Zubrí als einen wichtigen Schritt nach vorne", erklärte Filip Blaszczak zur Leihe. "Mit der Leihe werde ich die Chance haben, in einer stärkeren und physischeren Liga zu spielen. Nach der Verletzung im letzten Jahr kann ich dadurch wieder fit werden und wertvolle Erfahrungen sammeln, die mir in meiner zukünftigen Karriere sicherlich nützlich sein werden."

"Filip kommt nach einer ziemlich schweren Knieverletzung zurück. Er hat diese Zeit sehr solide überstanden und ist auf jeden Fall gestärkt zurückgekommen", sagte Michal Skórski. "Ich glaube, dass die Leihe an den HC Robe Zubri für Filip eine hervorragende Gelegenheit ist, durch regelmäßige Einsätze Erfahrung zu sammeln. Filip hat ein enormes Potenzial, das er in einem neuen Umfeld entfalten kann", so der Trainer der zweiten Mannschaft von Wisla Plock über die Leihe-