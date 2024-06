Transfer-Coup: Wisla Plock sichert sich isländischen Nationaltorwart

Wisla Plock hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der polnische Meister verstärkt seinen Kader zwischen den Pfosten mit einem hochkarätigem Neuzugang.

Nach zwei Spielzeiten beim französischen Vizemeister HBC Nantes verlässt Viktor Hallgrímsson den französischen Topklub in diesem Sommer. Der Vertrag des isländischen Torhüters hätte ursprünglich noch eine Laufzeit bis Juni 2025 gehabt. Nach Angaben des Vereins habe man sich jedoch auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.

Der 23-Jährige wechselt nach Polen und wird ab der kommenden Saison beim diesjährigen Meister Wisla Plock im Kader stehen. Das bestätigten beide Vereine am heutigen Dienstag (18. Juni). In Polen erhält Hallgrímsson einen Einjahresvertrag.

"Trotz seines jungen Alters ein sehr erfahrener Spieler"

"Wir sind sehr zufrieden, dass unser großartiges Torwartduo Marcel [Jastrzebski] und Mirko [Alilovic] in der kommenden Saison durch einen Torhüter von so viel Klasse und Potenzial wie Viktor Hallgrímsson verstärkt wird", wird Adam Wisniewski in der offiziellen Meldung von Wisla Plock zitiert.

"Trotz seines jungen Alters ist Viktor bereits ein sehr erfahrener Spieler, der unsere Defensivreihen deutlich verstärken wird. Wir glauben, dass seine Anwesenheit uns helfen wird, weitere Erfolge sowohl in Polen als auch in Europa zu erzielen", fügte der Sportdirektor hinzu.

Über Plock nach Barcelona?

"Ich freue mich sehr, zu Orlen Wisla Plock zu kommen und Teil eines so prestigeträchtigen Teams zu werden", kommentierte der Torhüter selbst seinen Wechsel und führte aus: "Das ist eine große Chance für mich und ich möchte meine Fähigkeiten und Erfahrungen nach Plock einbringen, um dem Team beim Erreichen seiner Ziele zu helfen."

Der talentierte Viktor Hallgrímsson spielte sich bei der Handball-EM 2022 ins Rampenlicht. Dort wurde der junge Torhüter, der mit Island im Gesamtklassement den sechsten Platz belegte, als bester Torhüter des Turniers in das All-Star-Team gewählt.

Neben dem Wechsel zu Plock ranken sich um Hallgrímsson einige Transfergerüchte. So wird in polnischen Medien über einen Wechsel zum amtierenden Champions-League-Sieger FC Barcelona spekuliert. Dort soll Hallgrímsson im Sommer 2025 den scheidenden Gonzalo Pérez de Vargas, der dann zum THW Kiel geht, ersetzen.