Wisla Plock nimmt Industria Kielce weitere Titelchance weg

Orlen Wisla Plock ist in Feierlaune, pünktlich zum 60-jährigen Geburtstag der Handballabteilung konnte der Club nun zum 13. Mal den polnischen Pokal gewinnen. Im Endspiel besiegte man den großen Rivalen Industria Kielce mit 29:20 (15:11).

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, Überraschungen hielt der Wettbewerb in Polen hingegen kaum bereit. Die Topteams Kielce und Plock waren erst im Viertelfinale in den Wettbewerb eingestiegen. Kielce hatte Gwardia Oppeln eliminiert, Plock hatte Gornik Zabrze ausgeschaltet. Beim Final4 in Kalisz konnte sich Plock mit 36:19 gegen Chrobry Glogow behaupten, Kielce hingegen schaltete Wybrzeze Danzig mit 33:30 aus.

Das Finale war eine klare Angelegenheit, mit dem 29:20-Sieg über Kielce feierte Plock den 13. Titelgewinn insgesamt, den dritten in Folge. Kielce erwischte zwar einen besseren Start, doch nach dem 1:4-Rückstand fand der Titelverteidiger immer besser ins Spiel, übernahm beim 7:6 erstmals die Führung und lag zur Pause mit vier Toren (15:11) vorne. Im zweiten Spielabschnitt konnte die Führung bis auf zehn Tore (27:17) ausgebaut werden, anschließend wurde der Sieg mühelos ins Ziel gebracht.

Beide Clubs haben noch eine Titelchance, in den Endspielen um die Meisterschaft stehen sich beide Teams erneut gegenüber. Plock hat am 19. Mai das Heimrecht im ersten Duell, am 26. Mai findet das zweite Spiel in Kielce statt. Auch bei einem entscheidenden dritten Spiel am 29. Mai hätte Kielce den Heimvorteil.

Orlen Wisla Plock - Industria Kielce 29:20 (15:11)

Orlen Wisla Plock: Alilovic, Jastrzebski; Daszek 11, Zarabec 2, Lucin 8, Sroczyk, Serdio 2, Susnja, Samoila, Fazekas 1, Krajewski 3, Ternia, Dawydzik 2, Mihic, Mindegia.

Industria Kielce: Wolff, Walach; Kounkoud, Dujshebaev A. 2, Tournat 4, Karacic 1, Moryto 3, Dujshebaev D. 1, Thrastarson 2, Surgiel 2, Paczkowski, Karalek 3, Nahi 2.