Wisla Plock holt zwei Slowenen

Der polnische Double-Sieger Wisla Plock bedient sich gleich zwei Mal bei Celje und verpflichtet zur Saison 2024/25 zwei vielversprechende Slowenen.

Die Slowenen Mitja Janc und Tim Cokan wechseln nach Polen. Spielmacher Janc hat bei Wisla Plock einen Vier-Jahres-Vertrag unterzeichnet, während sich Rechtsaußen Cokan für drei Saisons an den Double-Sieger gebunden hat. Das teilte der Verein am heutigen Mittwoch (12. Juni) auf seiner Homepage mit. Beide kommen vom slowenischen Top-Klub RK Celje nach Plock.

"Mitja ist ein junger Spieler mit großem Talent und viel Potenzial, der bereits über internationale Erfahrung verfügt. Er wird in den kommenden Spielzeiten zweifelsohne eine Schlüsselrolle spielen. Wir wollen eine starke Mannschaft aufbauen, die um die höchsten Ziele kämpft, und Mitja ist mit seinen offensiven Fähigkeiten das perfekte Teil dieses Puzzles", so Plock-Sportdirektor Adam Wisniewski über Nationalspieler Janc.

Zu Cokan sagt Wisniewski: "Wir sind davon überzeugt, dass er neue Energie in die Mannschaft bringen und die Qualität unseres Spiels erhöhen wird, was uns helfen wird, in Zukunft erfolgreich zu sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass er diese bereits gut besetzte Position in unserem Team verstärken wird."