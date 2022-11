Wirtz zur WM? Alonso: "Wenn er nominiert wird, werde ich ihn unterstützen"

Während Bayer 04 auf den Einsatz der angeschlagenen Patrik Schick und Charles Aranguiz im Derby zumindest noch hofft, kommt das Spiel am Mittwoch in Köln für Florian Wirtz "noch zu früh". Für eine Nominierung des von einem Kreuzbandriss genesenen Topstars für das deutsche WM-Aufgebot hätte Trainer Xabi Alonso trotzdem mehr als Verständnis.

Die Personallage bei Bayer 04 entspannt sich weiter. Für das Derby am Mittwoch beim 1. FC könnten auch Mittelstürmer Patrik Schick (nach Adduktorenproblemen) und Mittelfeldstratege Charles Aranguiz (nach Beschwerden in der Wade) ins Leverkusener Aufgebot zurückkehren. "Bei Charly und Patrik werden wir morgen entscheiden. Sie fühlen sich besser, aber es ist noch nicht klar, ob sie dabei sein können", erklärt Xabi Alonso.

Sicher verzichten muss der Trainer nur auf zwei Spieler: Sardar Azmoun, der nach einem Faserriss in der Wade am Samstag gegen Stuttgart wieder zur Verfügung stehen könnte, und Florian Wirtz. Beide Offensivakteure sind noch nicht bereit für ein Comeback in Köln.

"Für Flo kommt das Spiel noch zu früh. Wir müssen noch ein bisschen mehr warten. Natürlich sind wir erwartungsfroh, aber er braucht noch etwas Zeit", sagt Alonso, der noch keine Prognose Richtung Samstag abgeben wollte. "Schritt für Schritt", mahnt der Spanier, "unser nächster Schritt ist das morgige Spiel. Unsere Entscheidung ist, dass er noch nicht dabei ist."

Alonso würde Wirtz die WM-Teilnahme gönnen

Ein Comeback des 19-Jährigen bei Bayer in dieser Woche ist also weiterhin möglich. Und damit auch ein Platz in Hansi Flicks WM-Aufgebot für die Weltmesse des Fußballs in Katar. "Am Donnerstag werden wir sehen, was bei der Nominierung des WM-Kaders passiert", hält sich Alonso zwar bedeckt, steht aber einer WM-Teilnahme des Ausnahmespielers grundsätzlich positiv gegenüber.

Dass es für ihn als Trainer natürlich besser wäre, wenn Wirtz nach dem ersten Urlaub der Bayer-Profis vom 1. Dezember in Leverkusen trainieren und nicht bei der Nationalmannschaft dabei wäre, ist klar. Doch diesen Gedanken schiebt Alonso aus gutem Grund beiseite.

Ob er es bevorzugen würde, dass Wirtz nicht mit zur WM fliegen würde, wurde der Weltmeister von 2010 gefragt. Die Antwort fiel eindeutig aus: "Nein, ich unterstütze meinen Spieler. Ich weiß, dass es für jeden Spieler etwas Großartiges ist, eine WM zu spielen. Wenn er im Aufgebot steht, hat er meine Unterstützung. Aber wir müssen noch etwas warten."

Alonso möchte also Wirtz' WM-Traum nicht nur nicht zerstören, sondern diesen sogar fördern. Weiß er doch um die Emotionen und die Erfahrungswerte, die man als Akteur bei einem solchen Turnier gewinnen kann.

Extraschicht am Dienstag

Damit es für ein WM-Ticket reicht - und vielleicht auch schon für einen Kurzeinsatz am Samstag gegen den VfB Stuttgart - absolvierte der 19-Jährige am Dienstag eine Extraschicht. "Er braucht Training. Da er morgen nicht im Spieltagskader steht, musste er heute noch ein bisschen mehr trainieren, weil wir nicht so lange auf dem Platz waren. Deswegen haben wir entschieden, dass er ein bisschen länger bleibt, noch ein paar Sprints macht, um sich zu verbessern", erklärte Alonso.

Rund acht Monate nach seinem Kreuzbandriss Mitte März im Derby gegen den 1. FC Köln ist Wirtz seinem Comeback ganz nahe - und vielleicht auch seiner ersten WM-Teilnahme.